'Прецедент Богуслаева': СБУ задерживает 'батальон Монако', - эксперт

В так называемом "Батальоне Монако" настоящая паника из-за действий СБУ. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя задержание Богуслаева-младшего.

Эксперт подчеркивает, что задержание Богуслаева - важная международная операция. "Украинская сторона собрала доказательную базу, которая дала возможность задержать преступника даже в Монако. Кроме того, Служба в очередной раз напомнила: всем придется отвечать за свои поступки независимо от страны пребывания. Все эти многочисленные защитники Лазурного побережья надеялись, что никто и никогда не вмешается в их роскошную жизнь. Но кейс Богуслаева доказал обратное", - пишет Черненко.

Экс-нардеп акцентирует, что задержание Богуслаева-младшего в Европе - свидетельство высокого уровня профессионализма нашей спецслужбы. "Расследование и сбор доказательной базы идут на том уровне, который соответствует стандартам европейских стран. Ведь, Монако не часто идет на сотрудничество с правоохранительными органами других стран", - считает политолог.

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"Богуслаевы много лет обворовывали Украину и работали на врага. Александр Богуслаев пару лет назад даже пытался купить остров у побережья Италии, где в свое время прятались Римские папы. Возможно, хотел в случае чего сюда сбежать. Впрочем, остров ему купить не позволили. Но думаю, даже если бы Богуслаев стал Робинзоном Крузо, подчиненные Малыша достали бы его и на острове", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ совместно с правоохранителями Франции и Монако задержала сына экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева за хищение активов предприятия. В свое время Богуслаевы занизили стоимость акций завода, приобрели 65% ценных бумаг и передали большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет Богуслаев-младший.