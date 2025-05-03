Обновление Windows может привести к потере всех данных на диске: что нужно сделать

В новых версиях Windows 11 24H2 автоматически используется шифрование данных BitLocker.

Cвежее обновление Windows 11 принудительно включило шифрование данных BitLocker даже на тех версиях, где раньше его не было – это не только замедляет работу SSD, но и создало риск полной потери данных. Об этом сообщает портал TechRadar.

BitLocker – это система безопасности, обеспечивающая шифрование диска для защиты данных. Ключ же привязывается к вашей текущей учетной записи Microsoft. Если вы не сделаете резервную копию ключа или удалите/потеряете доступ к аккаунту – восстановить данные будет невозможно.

В последнем обновлении 24H2 BitLocker автоматически включается во время регистрации при входе в учетную запись на всех версиях Windows 11, включая "Домашнюю". При этом Windows никак не предупреждает пользователей об активации BitLocker.

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В связи с этим специалисты рекомендуют отказаться от установки обновления, либо отключить функцию в настройках.

Чтобы отключить BitLocker:

Параметры → Конфиденциальность и безопасность → Шифрование устройства.

Ранее в Windows 11 нашли полезную скрытую функцию, которую стоит попробовать. Эта фича позволит пользователям оперативнее закрывать зависшие задачи без "Диспетчера задач".

Напомним, в апреле этого года доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft достигла нового исторического максимума в 43,72%. Таким образом отрыв Windows 11 от Windows 10 сократился до меньше 10 процентов.

Увеличение доли Windows 11 связано со скорым завершением бесплатной поддержки Windows 10 – она закончится в октябре 2025 года с возможностью получения платных обновлений до октября 2026 года. Купить такую поддержку можно будет лишь на один год за 30 долларов без возможности дальнейшего продления.

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