На фронте погиб известный хореограф и балетмейстер Виктор Войников

Более 20 лет артист работал над развитием танцевального искусства в Украине, а с 2023-го - защищал страну от захватчиков.

На фронте погиб артист балета, хореограф и балетмейстер Виктор Войников. У павшего воина осталась жена Лариса и дочь Ангелина.

О трагическом известии сообщил Черниговский областной филармонический центр фестивалей и концертных программ в Facebook.

Виктор Войникова мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины в 2023 году. До службы он посвятил свою жизнь танцевальному искусству. В мае 2025-го Войников погиб во время выполнения боевого задания.

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"Его невероятная энергетика, профессиональное мастерство, неповторимый артистизм пленили коллег, а зрители встречали его выступления с неподдельным восторгом. Его постановки и сейчас в репертуаре коллективов филармонического центра", - отметили коллеги Виктора.

Что известно о Викторе Войникове

Виктор Войников - украинский артист балета, хореограф и балетмейстер из Чернигова, который трагически погиб на фронте во время выполнения боевого задания.

Более 20 лет Войников посвятил свою жизнь сцене и хореографии. Он был артистом балета Академического ансамбля песни и танца "Северские клейноды" и Академического народного хора. Также возглавлял Театр танца "Экватор" Черниговского областного филармонического центра и был председателем областной организации Национального хореографического союза Украины.

Коллеги вспоминают, что его постановки отличались эмоциональностью и профессиональным мастерством, а зрители всегда встречали их с восторгом.

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