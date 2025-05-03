Артист рассказал, что едва не сорвался с крыши многоэтажки, поскольку пренебрег правилами безопасности.

Известный украинский певец и комик молдавского происхождения Иван Люленов, который ранее ответил, готов ли пойти на фронт, на днях выпустил новую композицию "Де вже той успіх?" и клип к ней. Композиция вошла в первый одноименный альбом звезды.

В комментарии для сайта ТСН участник "Лиги смеха" рассказал об опасных условиях для жизни, с которыми он столкнулся во время съемок клипа к новому треку. А также исполнитель раскрыл, сколько ему пришлось потратить денег, чтобы снять музыкальное видео.

По его словам, во время съемок одной из сцен он мог погибнуть. Дело в том, что Люленов пренебрег правилами безопасности и находился на крыше многоэтажки без страховки. В один момент он едва не упал с 25-этажного здания.

Видео дня

"Мы долго искали крышу, с которой бы открывался красивый вид на Киев. Съемки проходили где-то на уровне 25-го этажа. Ходил без страховки, и еще ветер был очень сильный. В один момент я едва не сорвался с крыши, когда подошел очень близко к краю... Но я, честно говоря, не думал об опасности, потому что хотелось сделать атмосферные кадры. Но так делать нельзя - особенно на высоте надо быть очень осторожным", - поделился юморист.

Также не стал скрывать сумму расходов на новый клип. Бюджет оказался значительно меньше того, который обычно тратят украинские певцы на съемки. Иван потратил 400 долларов. В эту сумму вошли расходы на аренду локации, монтаж и постпродакшн.

"Альбом "Де вже той успіх?" - это не просто десять песен. Это действительно моя жизненная история. Эти песни я писал в моменты сомнений, радости, одиночества, любви и вдохновения. Каждая из них - мой честный диалог с самим собой", - добавил исполнитель.

К слову, Люленов родился в Молдове, но настоящую популярность он получил в Украине. Славу ему принесла победа в юмористическом проекте "Лига смеха", когда он участником команды "Стояновка". После этого Иван решил оставаться в нашей стране и строить свою карьеру здесь. Все песни на украинском языке артист пишет сам, который выучил, кстати, также самостоятельно.

Напомним, ранее Иван Люленов признался, что не может получить украинское гражданство. По его словам, он уже много лет мечтает об украинском паспорте, но, несмотря на его большую любовь к нашей стране, пока это невозможно. Артист объяснил почему у него возникли проблемы с получением гражданства.

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