Пожары возникли и в Черкассах.

В ночь на 4 мая российские оккупанты в очередной раз терроризируют Украину дронами. Под ударом находится, в частности Киев.

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Обновлено 01:26: В Святошинском районе столицы зафиксировано одно обращение к медикам, сообщает Кличко. Помощь оказали на месте.

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Обновлено 01:00: В Оболонском районе Киева по другому адресу горит 7 автомобилей.

Обновлено 00:56: Глава КГВА Ткаченко заявил, что в Святошинском районе в результате падения обломков БпЛА пожар в трех частных домах.

Между тем глава Черкасской ОВА Игорь Табурец информирует о том, что из-за атаки дронов в областном центре произошло сразу несколько пожаров.

"В частности, повреждено общежитие. Там пожар в одной из квартир. Разбиты окна. По предварительным данным, травмированных нет", – добавил он.

Как сообщал ранее глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в столице работает ПВО. В нескольких районах зафиксировано падение обломков: в Святошинском, Шевченковском и Оболонском.

"В Оболонском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля. Также произошло возгорание на верхних этажах жилого дома", – заявил он.

В сети публикуют кадры, на которых слышны взрывы, а также виден пожар.

Отметим, что вражеские дроны фиксируются также на Харьковщине.

Атаки РФ по Украине

Несмотря на заявления о готовности к достижению мира, россияне продолжают терроризировать мирные украинские населенные пункты. В Донецкой области 3 мая погибли по меньшей мере 2 человека: в Мирнограде россияне убили 56-летнего мужчину, повредили 6 частных домов, также погиб 69-летний житель Комара, сообщают в ОВА.

Под постоянными ударами РФ находится и Херсонщина. В центре Херсона россияне убили человека, еще двое ранены.

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