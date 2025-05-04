В ночь на 4 мая российские оккупанты в очередной раз терроризируют Украину дронами. Под ударом находится, в частности Киев.
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Обновлено 01:26: В Святошинском районе столицы зафиксировано одно обращение к медикам, сообщает Кличко. Помощь оказали на месте.
Обновлено 01:00: В Оболонском районе Киева по другому адресу горит 7 автомобилей.
Обновлено 00:56: Глава КГВА Ткаченко заявил, что в Святошинском районе в результате падения обломков БпЛА пожар в трех частных домах.
Между тем глава Черкасской ОВА Игорь Табурец информирует о том, что из-за атаки дронов в областном центре произошло сразу несколько пожаров.
"В частности, повреждено общежитие. Там пожар в одной из квартир. Разбиты окна. По предварительным данным, травмированных нет", – добавил он.
Как сообщал ранее глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в столице работает ПВО. В нескольких районах зафиксировано падение обломков: в Святошинском, Шевченковском и Оболонском.
"В Оболонском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля. Также произошло возгорание на верхних этажах жилого дома", – заявил он.
В сети публикуют кадры, на которых слышны взрывы, а также виден пожар.
Отметим, что вражеские дроны фиксируются также на Харьковщине.
Атаки РФ по Украине
Несмотря на заявления о готовности к достижению мира, россияне продолжают терроризировать мирные украинские населенные пункты. В Донецкой области 3 мая погибли по меньшей мере 2 человека: в Мирнограде россияне убили 56-летнего мужчину, повредили 6 частных домов, также погиб 69-летний житель Комара, сообщают в ОВА.
Под постоянными ударами РФ находится и Херсонщина. В центре Херсона россияне убили человека, еще двое ранены.