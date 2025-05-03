Отныне российские самолеты над акваторией Черного моря в любой его части не смогут свободно летать, считает аналитик.

Не просто историческим, а фантастическим достижением назвал военный эксперт Андрей Крамаров сбитие над Черным морем российского истребителя Су-30 ракетой с морского дрона Magura.

Комментируя на Radio NV новость Главного управления разведки Украины о поражении истребителя, Крамаров напомнил, что ракета Р-73, которая была применена морским дроном, это адаптированная нашим ВПК еще советская ракета, которая устанавливалась исключительно на самолеты-истребители.

"Просто представьте себе, что ракета была адаптирована к тому, чтобы быть установленной на надводный дрон, и с этого дрона, используя полуактивную инфракрасную систему наведения, смогла поразить самолет. Это не просто историческое, это фантастическое достижение. Причем это достижение как украинского ВПК, так и операторов дронов. Очень приятно", - подчеркнул Крамаров.

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Отныне, по его словам, российские самолеты над акваторией Черного моря в любой его части не смогут свободно летать, зная, что плавают украинские беспилотные системы типа Magura.

Эксперт отметил, что хотя мы можем всю акваторию "покрыть" сразу, поскольку ракеты Р-73 имеют дальность только до 10 км, но важно, что наши морские беспилотники имеют уже и противоавиационную компонентную. Итак, Украина не только заставила РФ вывести свой морской флот из Черного моря, но теперь еще и самолеты оккупантов близко подлетать не будут.

"И мы не просто отогнали морской флот. Мы показали, что классический флот в современных условиях войны в такой закрытой акватории как Черное море на самом деле собственно ничего не стоит", - подчеркнул Крамаров.

Уничтожение российского самолета с морского дрона - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня кремлевские пропагандисты сообщили, что в ночь на 3 мая в результате атаки на российский Новороссийск был сбит истребитель Су-30 армии РФ. Пилотам удалось катапультироваться.

Как писало Defense Express, самолет был уничтожен с помощью безэкипажного катера, вооруженного зенитной управляемой ракетой типа Р-73.

Впоследствии в ГУР МО Украины подтвердили, что украинский морской дрон уничтожил российский истребитель Су-30 над Черным морем, и показали видео. В сообщении разведки отмечалось, что "этот исторический удар" осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura. Он состоялся в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийск, где россияне прячут остатки своего Черноморского флота.

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