По словам звезды, она начала притягивать к себе более слабых психологически мужчин.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер призналась, что после громкого развода с блогером Александром Волошиным ей крайне трудно наладить личную жизнь.

В новом выпуске шоу "Перепрошую" 23-летняя звезда рассказала, что общалась с 40-летним мужчиной. Впрочем, очень быстро девушка поняла, что чувствует себя духовно и эмоционально сильнее в этих отношениях.

Тринчер поделилась, что после развода прошла путь внутренней трансформации и поняла, что притягивала к себе сильных и маскулинных мужчин с абьюзивными и нарциссическими проявлениями. Сейчас же певица встречает парней, которые морально слабее ее. Впрочем, пока звезде не удалось встретить мужчину, который психологически был бы на одном уровне с ней.

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Анна рассказала об опыте общения с 40-летним мужчиной. Ухажер выглядел мускулинно, но рядом с ней начал "сыпаться" и вести себя "феминно".

"Он так маскулинно выглядел. Мы на свидание сходили... Я в какой-то момент поняла, что он рядом со мной очень феминно проявлялся. Но внешне он такой маскулинный, и в работе он маскулинный, но в коммуникации со мной он прямо сыпется, не может это выдержать", - поделилась Тринчер.

Напомним, что ранее Анна Тринчер пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка призналась, что из-за насыщенного рабочего графика начала чувствовать себя плохо. Сейчас Анна носит отдельную косметичку для лекарств и витаминов, чтобы улучшать свое состояние здоровья.

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