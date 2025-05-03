По словам Лакийчука, стоимость уничтоженных российских систем ПВО - не главное.

Удачные удары, которые Силы обороны Украины наносят по ПВО противника, в частности во временно оккупированном Крыму означают, что для ВСУ открывается временное "окно возможностей", которым нужно воспользоваться для атаки на важные военные объекты РФ.

Об этом капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук заявил на ютуб-канале "Мы-Украина".

"Среди экспертов, среди военных есть такая примета - если начинают в Крыму, или где-то еще у россиян уничтожаться комплексы противовоздушной обороны, удары по радиолокационным станциям - не надо считать, сколько они стоят. Потому что главное - это не их стоимость, а то, что их уничтожение создает некий коридор для наших средств поражения. Он временный, россияне притянут потом новые ЗРК и так далее на это направление. Но это будет через неделю, через две или еще через месяц", - сказал Лакийчук.

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Он добавил, что именно этот период становится окном возможностей для проведения основной работы ВСУ.

"То есть, если в Крыму, где-то на побережье взрываются российские системы противовоздушной обороны, это значит, что операция началась и вскоре будут хорошие новости", - подчеркнул эксперт.

По его словам, на днях были удары по аэродромам противника - Саки, Бельбек, Кача, Джанкой. Лакийчук подчеркнул, что это важные цели, и речь идет не только за атаки на бомбардировщики и штурмовики противника, но и истребители, которые наносят удары по нашей ПВО и дронам, направляющимся на определенные цели в глубине вражеской территории. Это может быть логистические объекты, военно-морские базы и тому подобное.

Ситуация в Крыму - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 3 мая прогремели громкие взрывы в оккупированном Крыму - над Севастополем, Феодосией и Керчью. Российские мониторинговые каналы сообщили, что система ПВО России "сбивала беспилотники ВСУ".

По словам местных жителей, в небе над Керчью и Феодосией со стороны Черного моря были видны вспышки. В целом очевидцы слышали от четырех до восьми мощных взрывов. В то же время было закрыто движение по Крымскому мосту. Позже сообщалось о взрывах в Новороссийске Краснодарского края РФ.

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