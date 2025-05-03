Поставки систем ПВО могут стать тем самым вкладом США в совместный инвестиционный фонд.

Соглашение об украинских недрах может проложить путь к новым поставкам американских систем ПВО в Украину. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения со СМИ, сообщает "Укринформ".

По его словам, вопрос поставок зенитных систем был одной из тем обсуждения во время короткой встречи двух президентов в Ватикане. По словам Зеленского, Трамп выразил готовность работать в направлении усиления противовоздушной обороны Украины.

"Я считаю, что [совместный инвестиционный] фонд и само соглашение по минеральным ресурсам дает возможность нам защищать будущие инвестиции США. Защищать, в частности, противовоздушной обороной нашу землю, наших людей. И поэтому мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я сказал Трампу о том количестве [систем ПВО, которое нужно Украине]. Он ответил, что они будут над этим работать. Это не бесплатные вещи. И я хотел бы, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия", - заявил Зеленский.

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Ресурсное соглашение с США: что надо знать

Как писал УНИАН, в среду правительства Украины и США подписали межправительственное соглашение о совместных инвестициях в восстановление Украины после войны. Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, из которого будут финансироваться проекты восстановления Украины. Наполнять фонд стороны будут по принципу 50/50. Украина вносит свою долю за счет доходов от новых лицензий на добычу полезных ископаемых. В качестве взноса США могут быть зачислены новые поставки военной помощи, однако конкретных обязательств что-то поставлять Украине соглашение не предусматривает.

Зато соглашение предоставляет США приоритетное право покупать ископаемые украинские ресурсы и запрещать их продажу недружественным странам. При этом никаких прямых военных гарантий для Украины соглашение не предусматривает.

Президент Владимир Зеленский назвал соглашение справедливым и выгодным для обоих государств. Он также высказал мнение, что США стоит аннулировать визы тем украинским депутатам, которые откажутся голосовать за ратификацию соглашения Верховной Радой.

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