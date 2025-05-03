Кроме прочего, провидец напророчил новое покушение на Трампа.

Спиритический медиум Крейг Гамильтон-Паркер, которого также называют "живой Нострадамус" и "Пророк гибели", сделал ряд пугающих пророческих предсказаний, в том числе и о войне в Украине, пишет Daily Mail.

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По его словам, перемирие в Украине "быстро рухнет", и начнется новое вторжение через Беларусь.

"Обострятся конфликты в Тайване, Иране и Пакистане. Но я твердо вижу: ядерной войны не будет еще много лет", - отметил медиум.

Он добавил, что "ощущает" отставку британского премьер-министра Кира Стармера "в течение следующих 100 дней". Он якобы будет втянут в скандал и смещен, а его место займет одна из ближайших союзниц - нынешний министр внутренних дел Иветт Купер.

Кроме того, провидец пророчит новое покушение на президента США Дональда Трампа:

"Я вижу, как на Трампа снова совершается покушение, когда он выходит из машины. Но он выживет - и это лишь усилит его политическую харизму".

Турбулентность охватит и королевскую семью, заявил медиум:

"Рад сообщить, что король Карл III будет жить долго, несмотря на проблемы со здоровьем. Однако скандалы продолжатся. Он подарит Дональду Трампу символический шотландский титул - неофициальный, но вызовет бурю негодования… Карла переживёт королева Камилла, которая вступит в серьёзный конфликт с принцем Уильямом после его восшествия на трон… Брак Гарри, вероятно, распадётся в течение 18 месяцев. Его и Меган официально лишат титулов".

При этом провидец акцентировал, что может ошибаться, ведь "будущее не высечено в камне", однако в своих предсказаниях он уверен.

Напомним, ранее "живой Нострадамус" сделал суровое предсказание на 25 лет вперед.

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