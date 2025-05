Студия отменила онлайн-игру ради разработки однопользовательских проектов.

В Naughty Dog, похоже, не всё так гладко, как хотелось бы. Студия, подарившая миру The Last of Us и Uncharted, переживает непростой период: внутри идут перестановки, а проекты один за другим сворачиваются.

По данным инсайдера DanielRPK, Naughty Dog закрыла одну из одиночных игр, которую начала разрабатывать после отмены многострадального мультиплеера The Last of Us Online. Та самая одиночная игра, кстати, прожила чуть больше года, прежде чем проект отправили в стол около трёх месяцев назад.

Игру курировал Винит Агарвал, человек, стоявший у руля The Last of Us Part II и Uncharted 4. Агарвал ушёл из студии в январе 2024 года, и, по слухам, его уход стал последним гвоздём в крышку проекта.

Теперь в Naughty Dog сосредоточились на двух направлениях. Один - совершенно новая sci-fi франшиза Intergalactic: The Heretic Prophet, которую разрабатывают эксклюзивно для PS5. Второй проект окутан тайной, но им руководит Шон Эскейг, креативный директор Uncharted: The Lost Legacy.

Однако атмосфера в студии далека от безоблачной. По словам источников, команда пытается вырваться из-под тени своих прежних хитов, но при этом наталкивается на проблемы: ресурсы тянут в разные стороны, эксперименты не всегда удачны, и внутренняя неопределённость растёт.

