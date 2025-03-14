По словам Майкла Уолтца, после переговоров наблюдается "осторожный оптимизм".

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и возвращается в Америку. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире Fox News.

По его словам, администрация Трампа имеет "осторожный оптимизм" после последней встречи с украинскими представителями в Джидде (Саудовская Аравия) и заявления Путина об условиях завершения боевых действий. Уолтц добавил, что Трамп примет дальнейшие решения после того, как Виткофф расскажет ему о результатах переговоров в России.

"Я разговаривал со своим коллегой, спецпосланником Уиткоффом, который побывал там (в Москве), и он везет нам оценки, согласно которым президент Трамп примет решение о дальнейших шагах. Конечно, обе стороны имеют свои требования, и конечно, обе стороны должны будут пойти на какие-то компромиссы", - отметил советник.

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Также Уолтц отметил, что не планирует ничего объявлять или обсуждать на национальном телевидении, чтобы не опережать Дональда Трампа.

Переговоры США и России - что известно

Как писал УНИАН, 13 марта пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что представители США уже летят на переговоры в Россию. По его словам, соответствующие контакты между сторонами уже запланированы.

Также сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц провел телефонный разговор с российским коллегой о прекращении огня в Украине.

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