В июне восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти настолько, что общий рост за три месяца составит 960 000 баррелей в сутки.

В ОПЕК+ договорились ускорить темпы увеличения добычи нефти уже второй месяц подряд. Планируется увеличить добычу на 411 000 баррелей в день, сообщает Reuters.

Отмечается, что группа производителей объявила об увеличении поставок по итогам онлайн-встречи, которая длилась чуть более часа. Они заявили, что фундаментальные показатели рынка нефти здоровы, а запасы находятся на низком уровне.

Источники рассказали журналистам, что Саудовская Аравия подталкивает нефтяной альянс ускорить отмену ранее принятых сокращений добычи. Так страна хочет наказать Ирак и Казахстан превышая квоты на добычу.

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Кроме того, инициатива о повышении добычи нефти совпала с аналогичным призывом президента США Дональда Трампа к ОПЕК+. В агентстве напомнили, что уже в мае он планирует посетить Саудовскую Аравию.

Журналисты подсчитали, что в июне восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу настолько, что общий рост за три месяца составит 960 000 баррелей в сутки. Фьючерсы на нефть Brent потеряли более 1% в пятницу, 2 мая, до 61,29 доллара за баррель, так как трейдеры ожидали увеличения добычи нефти со стороны ОПЕК+.

Аналитик UBC Джованни Стауново в разговоре с журналистами заявил, что цены на нефть уже 5 мая могут снизиться из-за новостей ОПЕК+ на фоне торговой напряженности и опасений по поводу экономического роста.

Добыча и поставки нефти - другие новости

Ранее в Bloomberg писали, что США могут ввести 500% пошлины для стран, покупающих российскую нефть. Сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что соответствующий законопроект готовы поддержать 72 сенатора.

Кроме того, Reuters сообщало, что глобальная таможенная война, развязанная Дональдом Трампом, вызвала самое большое одномесячное падение мировых цен на нефть за последние три с половиной года. В течение апреля эталонные марки нефти подешевели на 15%.

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