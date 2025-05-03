Мужчина отметил, что у него начался новый этап в жизни.

Сын голливудского актера Николаса Кейджа - музыкант Уэстон Кейдж - женился в четвертый раз. Избранницей 34-летнего артиста стала Дженнифер Алекси Кантер.

Как сообщает Daily Mail, пара сыграла свадьбу в кругу самых близких людей. От помолвки до официального узаконивания отношений прошло менее двух месяцев. Празднование состоялось 25 апреля в одном из отелей в Беверли-Хиллз, США.

Уэстон показал несколько кадров с невестой в Instagram. Он сделал предложение любимой и назвал ее "родственной душой".

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"Имею неописуемую честь объявить, что я женат на своей родственной душе, как и было задумано Творцом с самого начала. Я люблю тебя, Дженнифер, больше, чем когда-либо любил человек. Я всегда буду оберегать тебя и наш беспрекословно Богом благословенный брак любой ценой. Это - самое большое чудо моей жизни, ведь каждый раз, когда я смотрю в твои невероятно прекрасные глаза, я вижу смысл своего рождения и саму божественность. Наши мечты - это мечты Бога для мира. Жизнь начинается сейчас. Настало время возвышения", - отметил артист.

Браки Уэстона Кейджа

Отметим, что Уэстон Кейдж был трижды женат до брака с Дженнифер. Первой женой музыканта стала певица Никки Уильямс. В 2012-м пара объявила о разводе, обвинив друг друга в домашнем насилии. Через год мужчина женился на кинопродюсере Даниэль Кейдж. У брака родились сыновья Лусиан и Сорин. В 2016-м пара развелась. В третий раз Уэстон пошел под венец с риелтором Гилой Аронян, от которого родились две дочери-близняшки - Сайрес и Венис. В прошлом году пара развелась в прошлом году.

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