'Это демократия': в Германии ответили США на обвинение в 'скрытой тирании' в стране

В Германии отметили, что праворадикальный экстремизм нужно останавливать.

В МИД Германии отреагировали на заявления Госдепа США об "ущемлении демократии" и "скрытой тирании" в стране из-за признания ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) экстремистской. На своей странице в соцсети X ведомство дало ответ госсекретарю США Марко Рубио.

"Это демократия. Это решение является результатом тщательного и независимого расследования для защиты нашей Конституции и верховенства права. Именно независимые суды будут иметь окончательное решение. Мы научились из нашей истории, что праворадикальный экстремизм нужно останавливать", - говорится в сообщении.

Напомним, что 2 мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии официально признало партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской организацией, угрожающей демократическому строю страны. В ответ на это госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Берлин должен изменить свой курс, поскольку это не демократия, а "скрытая тирания".

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Между тем глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что новое правительство, в котором он станет вице-канцлером, должно рассмотреть возможность запрета "Альтернативы для Германии".

Признание "АдГ" экстремистской партией - важные новости

Ранее Агентство внутренней разведки Германии определило ультраправую пророссийскую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии. Этот статус должен облегчить властям использование секретных методов для наблюдения за партией.

За это американские чиновники обвинили Германию в "тирании". В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "Запад вместе снес Берлинскую стену, но теперь она вновь построена - не СССР и не русскими, а немецким истеблишментом".

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