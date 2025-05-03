Коллектив провел первую репетицию на главной сцене конкурса.

Украинская группа Ziferblat, которая в этом году представит нашу страну на конкурсе Евровидение, провела первую репетицию на главной сцене песенного события. Сегодня, 3 мая, состоялись первые выступления представителей разных стран на арене в Базеле, Швейцария. Коллектив из Украины, как известно, исполнит свою песню "Bird of Pray" в первом полуфинале 13 мая.

В Telegram-канале "Дом Евровидения" раскрыли детали первой репетиции музыкантов и рассказали, каким будет их номер на музыкальном шоу. По словам автора поста, постановка Ziferblat претерпела значительные изменения после их участия в Нацотборе на "Евровидение-2025".

Даниил, Валентин Лещинские и Федор Ходаков решили изменить костюмы, однако не существенно. Они оставили одежду в стиле 1970-х годов с широкими штанинами и объемными плечами, но теперь у каждого музыканта есть свой яркий однотонный цвет с блеском. А вот бэк-вокалисты будут в золотистых комбинезонах.

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Также решили убрать декорации в виде цветов и других растений, которые были на Нацотборе. Их артисты заменили на розово-зеленые неоновые узоры на экранах сцены, которые пульсируют под ритм песни.

"Освещение и динамичная съемка - настоящий двигатель этого номера: даже движения Даниила по сцене идеально вписаны в каждый бит. Все выглядит очень стильно и отшлифовано", - говорится в посте Telegram-канала.

В дополнение, группа Ziferblat добавила пиротехнические элементы. На главной сцене с самого начала пускают дым, а затем появляются фейерверки во время гитарного проигрыша. Первые кадры с репетиций организаторы Евровидения обещали обнародовать уже в воскресенье, 4 мая.

К слову, второй полуфинал конкурса состоится 15 мая, а гранд-финал запланирован на 17 мая. Шоу проходит на арене St. Jakobshalle, которая вмещает более 12 тысяч зрителей.

Напомним, ранее представители Швеции на "Евровидении-2025" станцевали под хит Сердючки и высказались о ней. Группа Kaj призналась, что восхищается творчеством украинской артистки. Они записали видео под песню "Dancing Lasha Tumbai".

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