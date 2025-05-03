Юрий Кобзар

Стив Уиткофф ничего не понимает в том, что он делает, отмечает ветеран американской политики.

Главным внешнеполитическим переговорщиком президента США оказался совершенно некомпетентный человек, который ничего не понимает ни в специфике других стран, ни в дипломатии как таковой. Об этом в комментарии CNN заявил бывший советник Трампа времен его первой администрации Джон Болтон.

Он прокомментировал дипломатическую активность Стива Уиткоффа, который изначально был назначен специальным дипломатическим посланником президента США на Ближнем Востоке, но в итоге стал основным переговорщиком от США еще и с Россией.

"Уиткофф сразу докладывает все Трампу, это его плюс. Он сделает то, что скажет Трамп. Но я думаю, что это катастрофа для Украины и России, потенциальная катастрофа для Ирана", – заявил Болтон.

Видео дня

По его словам, Уиткофф "не знает ничего" ни об Украине, ни о России, ни даже об Иране, вести переговоры с которым он был назначен изначально. Также Болтон уверен, что Уиткофф не разбирается в ядерном оружии, вопросах международного контроля над вооружениями и в межгосударственной дипломатии в целом.

"Сложно представить себе еще менее квалифицированного человека. А он – спецпосланник Трампа", – подчеркнул Болтон.

Кто такой Стив Уиткофф

Стиф Уиткофф является крупным нью-йоркским бизнесменом, который занимается строительством. Он никогда не занимал значимых государственных должностей и не имел опыта дипломатической работы.

Однако он давно лично знаком с Дональдом Трампом, они часто играли в гольф. Именно это знакомство и проложило ему путь во вторую администрацию Трампа.

Реклама

Изначально Уиткофф был назначен спецпосланником на Ближнем Востоке, где он должен был заниматься урегулированием арабо-израильского конфликта и переговорами с Ираном по ядерной сделке. А вскоре Трамп поручил ему еще и переговорный трек с Россией, поскольку Кремль отказался говорить со спецпосланником Китом Кэллогом, посчитав его слишком проукраинским.

Однако со временем даже в администрации Трампа разочаровались тем, как Уиткофф ведет переговоры. Ему в частности вменяли неумение отстаивать государственные интересы США, вместо чего по итогам переговоров он просто пересказывал Трампу кремлевские ультиматумы, не добиваясь никаких уступок со стороны РФ. При этом Уиткофф умудрялся нарушать все дипломатические протоколы, например, прибегая к услугам кремлевского переводчика вместо американского.

Также Уиткофф начал буквально повторять российскую пропаганду, явно не понимая, что ему навешали лапши на уши.

Вас также могут заинтересовать новости: