По словам военного, такие люди имеют огромный опыт, который понадобится армии.

Если будут четко прописаны ограничения в законе о мобилизации людей в возрасте 60+, то он является абсолютно нормальным и имеет смысл. Такое мнение высказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в эфире Вечер.LIVE.

"Если мы укажем, что в этом возрасте по личному добровольному желанию человек может пойти на контракт, но по определенному перечню профессий, где они необходимы, в таком случае да, ведь среди этих людей действительно есть определенное количество тех, кто себя физически и психически нормально чувствуют", - отметил военный.

По его словам, эти люди имеют огромный опыт в различных сферах, которые тоже нужны в армии.

"Если же мы говорим о боевых задачах или боевом управлении, то безусловно в этом плане их надо ограничивать, поэтому я "за" двумя руками, если это будет четко прописано, на какие должности и направления они могут зайти на контракт, а на какие нет", - подчеркнул Жорин.

Заместитель командира 3 ОШБР добавил, что нет проблемы в том, чтобы люди, которым более 60 лет, использовали свою профессию и опыт, в пользу армии.

Контракты на службу в армии для украинцев после 60 лет - что известно

Ранее народный депутат Украины Роман Костенко раскрыл детали относительно возможных контрактов с ВСУ украинцам после 60 лет. По его словам, в ВР зарегистрировали законопроект, который предоставляет возможность подписывать однолетние контракты лицам в возрасте 60+ во время военного положения.

"Это ответ на запрос общества - много мотивированных и опытных людей хотят быть полезными в условиях войны, но действующее законодательство ограничивает их в этом", - отметил нардеп.

В то же время эксперт Павел Нарожный объяснил, куда будут отправлять украинских добровольцев старше 60 лет, которые подпишут контракт с ВСУ. Он отметил, что этих людей не будут отправлять в пехоту на первую линию.

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