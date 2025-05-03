Духовный наставник Трампа рассказал, как президент США реагирует на зверства РФ в Украине

Пастор Марк Бернс, которого называют духовным советником президента США Дональда Трампа, рассказал американскому лидеру о своем визите в Украину. В интервью изданию The Kyiv Independent он заявил, что "сыграл небольшую роль в укреплении американо-украинских отношений".
"Я поделился с президентом и Белым домом тем, что пережил в Украине. Я рассказал о зверствах, которым подвергались украинские женщины, дети, пожилые люди и мирные жители от рук россиян. Я рассказал о 20 000 похищенных детях и 700 религиозных местах, которые подверглись нападению россиян", - поделился Бернс.
Духовный советник Трампа отметил, что президент США всегда проявляет беспокойство и заботу о невинных людях, которые умирают и страдают. По его словам, именно поэтому американский лидер начал оказывать большее давление на российского диктатора Владимира Путина.
В издании напомнили, что ранее Бернс поддерживал предложение Трампа о приостановке военной помощи Украине. Тем не менее он резко изменил свою позицию после того, как стал свидетелем последствий российского ракетного удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек, включая детей.
Бернс добавил, что Трамп начал действовать более решительно после их недавней встречи.
"Президент Дональд Трамп недавно одобрил первый раунд поставок оружия в Украину, дав мощный сигнал о том, что Соединенные Штаты не отступят в поддержке права Украины на самооборону", - сказал духовный советник Трампа.
Бернс обратился к миру из-за российского удара по Кривому Рогу
Ранее американский евангельский пастор Марк Бернс осудил российский ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек. Он заявил, что мир должен осудить эту жестокость и встать вместе с Украиной против такого террора.
Отмечается, что Бернс известен своей активной поддержкой президента США Америки Дональда Трампа, а некоторые СМИ называют его духовным советником нового президента.