Духовный наставник Трампа рассказал, как президент США реагирует на зверства РФ в Украине

Бернс отметил, что он рассказал Трампу о различных военных преступлениях РФ в Украине.

Пастор Марк Бернс, которого называют духовным советником президента США Дональда Трампа, рассказал американскому лидеру о своем визите в Украину. В интервью изданию The Kyiv Independent он заявил, что "сыграл небольшую роль в укреплении американо-украинских отношений".

"Я поделился с президентом и Белым домом тем, что пережил в Украине. Я рассказал о зверствах, которым подвергались украинские женщины, дети, пожилые люди и мирные жители от рук россиян. Я рассказал о 20 000 похищенных детях и 700 религиозных местах, которые подверглись нападению россиян", - поделился Бернс.

Духовный советник Трампа отметил, что президент США всегда проявляет беспокойство и заботу о невинных людях, которые умирают и страдают. По его словам, именно поэтому американский лидер начал оказывать большее давление на российского диктатора Владимира Путина.

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В издании напомнили, что ранее Бернс поддерживал предложение Трампа о приостановке военной помощи Украине. Тем не менее он резко изменил свою позицию после того, как стал свидетелем последствий российского ракетного удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек, включая детей.

Бернс добавил, что Трамп начал действовать более решительно после их недавней встречи.

"Президент Дональд Трамп недавно одобрил первый раунд поставок оружия в Украину, дав мощный сигнал о том, что Соединенные Штаты не отступят в поддержке права Украины на самооборону", - сказал духовный советник Трампа.

Бернс обратился к миру из-за российского удара по Кривому Рогу

Ранее американский евангельский пастор Марк Бернс осудил российский ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек. Он заявил, что мир должен осудить эту жестокость и встать вместе с Украиной против такого террора.

Отмечается, что Бернс известен своей активной поддержкой президента США Америки Дональда Трампа, а некоторые СМИ называют его духовным советником нового президента.

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