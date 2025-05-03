Эксперты выбрали лучшие видеокарты для тех, кто хочет обновить старый GPU

Все они имеют отличное соотношение цены/качества и еще не скоро устареют.

На популярном портале PC Gamer появился материал, в котором специалисты собрали рейтинг видеокарт, которые стоит рассмотреть геймерам со старыми моделями GPU (GeForce GTX 1060, Radeon RX 580 и так далее).

У обозревателей получился небольшой список из пяти моделей. Все они имеют отличное соотношение цены и качества и еще не скоро устареют.

GeForce RTX 4060. С современными технологиями DLSS 3 и FG вы по-прежнему сможете запускать большинство игр на высоких настройках в 1080p. Единственная загвоздка – малый объем VRAM (всего 8 ГБ).

С современными технологиями DLSS 3 и FG вы по-прежнему сможете запускать большинство игр на высоких настройках в 1080p. Единственная загвоздка – малый объем VRAM (всего 8 ГБ). GeForce RTX 5070 Ti. Исходя из соотношения цены и производительности, это лучшая видеокарта нового поколения Nvidia. Она подходит не только для 1440p-гейминга, но и справляется с некоторыми играми в 4K.

Исходя из соотношения цены и производительности, это лучшая видеокарта нового поколения Nvidia. Она подходит не только для 1440p-гейминга, но и справляется с некоторыми играми в 4K. Radeon RX 7800 XT. Оптимальный выбор для фанатов AMD. Она намного дешевле, чем актуальная флагманская RX 9070 XT, но при этом обладает большим объемом VRAM (16 ГБ) и отлично справляется с любыми играми в разрешении 2К. На ближайшие 3-4 года ее точно хватит.

Оптимальный выбор для фанатов AMD. Она намного дешевле, чем актуальная флагманская RX 9070 XT, но при этом обладает большим объемом VRAM (16 ГБ) и отлично справляется с любыми играми в разрешении 2К. На ближайшие 3-4 года ее точно хватит. GeForce RTX 5060 Ti (16 GB). Одна из самых доступных RTX 5000 на текущий момент на рынке. Карточка поддерживает технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation и позволяет запускать игры в 1080p и 1440p. С ней также можно будет забыть об апгрейде в ближайшие 3-4 года.

Одна из самых доступных RTX 5000 на текущий момент на рынке. Карточка поддерживает технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation и позволяет запускать игры в 1080p и 1440p. С ней также можно будет забыть об апгрейде в ближайшие 3-4 года. GeForce RTX 5070. Она примерно на 30% быстрее RTX 5060 Ti 16 ГБ, хотя VRAM у нее меньше (12 ГБ). Это оптимальный вариант для игр в разрешении 1440p. В качестве альтернативы можно рассмотреть RTX 4070 Super, хотя она стоит и дороже.

Видео дня

Свежий опрос Steam показал, что видеокартами Nvidia свои ПК оснастили более 74% пользователей, тогда как доля AMD составляет всего 17%. Самой же популярной моделью является мобильная GeForce RTX 4060, но в спинку ей дышит RTX 3060.

Напомним, Microsoft повысила цены на все свои консоли, аксессуары и даже игры. Самая дешевая версия Xbox Series S теперь будет стоить $380 (было $300), а самая дешевая Series X обойдется в $550 (было $450).

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