Медведев с яростью отреагировал на отказ Зеленского от 'трехдневного перемирия' с РФ

Бывший президент РФ пригрозил Украине, если во время военного парада в Москве 9 мая Киев совершит "провокацию".

Бывший президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского от "трехдневного перемирия" с РФ на 9 мая. В своем Telegram-канале российский политик оскорбил украинского лидера и разразился угрозами в адрес Украины.

"Он (Зеленский - УНИАН) заявил, что отвергает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того", - написал Медведев.

Также бывший президент РФ пригрозил Украине, если во время военного парада в Москве 9 мая Киев совершит "провокацию".

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"Понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", - добавил Медведев.

Другие скандальные заявления Медведева

Ранее бывший президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к "настоящей денацификации", не только Украины, а и всей Европы. По его словам, мир может быть только "через страх".

Кроме того, Медведев в апреле возмутился встрече украинской делегации со странами-членами "коалиции желающих" в Париже. Он заявил, что отправка в Украину европейских военных контингентов закончится гибелью иностранных солдат.

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