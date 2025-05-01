Рассказываем, до какого числа будет длиться учебный процесс, а на когда планируются выпускные вечера.

Последний звонок 2025 пройдет в условиях войны. Кабмин в 2024 году выдал постановление, что нынешний учебный год продлится до 30-го числа июня 2025 года. Однако, это не обязательная дата, а скорее предельные сроки, до которых должен завершиться образовательный процесс.

При этом точные даты, когда последний звонок в Украине, обычно устанавливают сами школы. Этим вопросом традиционно занимается педагогический совет. Такая практика действует уже много лет.

Ожидается, что в большинстве учебных заведений именно 30 мая школьники услышат свой последний звонок.

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Июнь же, который указывается в постановлении, не обязательно должны использовать для продолжения учебного года. В это время можно проводить дополнительные занятия и консультации, экскурсии, образовательные лагеря.

Например, в КГГА сообщили, что до 30 июня для учеников всех классов, кроме выпускного, устроят ряд интересных занятий. Школьников привлекут к:

языковым клубам;

летним курсам творческого развития;

учебной практике по "Защите Украины".

Все это направлено на восполнение возможных пробелов в знаниях, которые могли возникнуть из-за полномасштабной войны. В некоторых регионах занятия нередко прерываются из-за тревоги или обстрелов.

Когда будут выпускные в 2025 году

Выбор того, какого числа выпускной у 11 классов в 2025 году, вероятно, зависит от проведения тестирования. Основная сессия НМТ (расшифровывается как национальный мультипредметный тест) запланирована на период с 14 мая до 25 июня.

Дополнительную проведут в первый месяц лета - с 14 по 25 июня. Поскольку празднование выпускного принято проводить в последнюю субботу первого летнего месяца. В этом году это 28-е число. Однако в некоторых школах не ждут конкретную дату, а устраивают праздник после сдачи школьниками экзаменов, то есть где-то в период с 25-го по 30-е.

Что касается того, когда будут выпускные в 2025 году у девятых классов, то это обычно происходит раньше, чем у старшеклассников. Чаще всего празднование выпадает на первые две недели июня.

Окончательное решение касательно мероприятий принимают сами учебные заведения, в зависимости от обстановки.

Ранее УНИАН рассказывал, когда весенние и летние каникулы 2025.

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