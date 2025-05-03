Также уничтожены военные склады.

В результате операции Сил обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма был уничтожен еще один российский самолет – второй за сутки. Об этом рассказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Блестящим было сбитие российского самолета с нашего морского дрона. Доказательство украинских возможностей. Очень метко наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма. Минус еще один, второй российский самолет за сутки. Также уничтожены военные склады", – сказал президент.

Глава государства также анонсировал новые оборонные пакеты для Украины и решение о дальнейшем сотрудничестве с ключевыми странами как во время войны, так и в послевоенное время.

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Напомним, этой ночью в Крыму был сбит российский самолет Су-30 – впервые в мировой истории сделали это с помощью морского дрона. В ГУР также делились кадрами уникальной операции:

Потери России в войне против Украины

По официальным данным Генерального штаба ВСУ, за время полномасштабной войны против Украины РФ уже потеряла более 955 тысяч своих военных. Из них 1170 – за предыдущие сутки.

Враг также понес серьезные потери в технике. К примеру, танков в российском арсенале стало меньше на 10745 единиц.

Британская разведка сообщает о тенденции к росту потерь в российской оккупационной армии в этом году. Отмечается, что за первые 4 месяца этого года РФ потеряла примерно 160 тыс. человек. И если такие темпы сохранятся, 2025 год станет для россиян самым дорогим годом войны против Украины с точки зрения человеческих потерь.

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