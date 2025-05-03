Он с начала своей работы в Белом доме конфликтовал с другими официальными лицами, утверждают источники.

Решение об увольнении Майкла Уолтца с должности советника по вопросам нацбезопасности было принято не только из-за громкого скандала вокруг чата в мессенджере Signal. Президент США Дональд Трамп был недоволен его действиями еще до утечки информации.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post. Действительно, судьбу Уолтца решил скандал с добавлением в секретный чат журналиста. Однако он с начала своей работы в Белом доме конфликтовал с другими официальными лицами. В частности, когда речь шла о целесообразности военных действий против Ирана.

Источники издания отмечают, что Трамп был недоволен Уолтцом после того, как в начале февраля 2025 года в Овальный кабинет совершил визит премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Тогда американский чиновник говорил, что пришло время нанести удар по Ирану. Уолтц "интенсивно координировал с Нетаньяху военные варианты действий против Ирана" перед встречей израильского премьера с Трампом.

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Один из собеседников объяснил, что Уолтц "хотел направить политику США в направлении, которое не устраивало Трампа, потому что США не пытались решить проблему дипломатическим путем". И американского лидера Дональда Трампа это не порадовало.

Увольнение Уолтца: ключевые моменты

1 мая 2025 года стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уволил Майкла Уолтца с должности советника по вопросам национальной безопасности. Его обязанности временно будет исполнять госсекретарь США Марко Рубио.

В то же время кандидатуру самого Уолтца Трамп выдвинул на пост следующего Посла Соединенных Штатов в ООН.

Стоит отметить, что этому решению предшествовал один из самых громких скандалов в действующей администрации США. Так, в чат в Signal, где чиновники обсуждали конфиденциальную информацию, случайно добавили главного редактора издания Atlantic Джеффри Голдберга.

Чат создал именно Уолтц. А Голдберга в чат добавил, поскольку записал его номер под другим именем.

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