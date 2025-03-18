Глава Кремля потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ.

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта российский правитель Владимир Путин выдвинул ряд условий для введения 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, он потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ.

"В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ", - говорится в сообщении Кремля.

Также заявляется, что Путин поддержал предложение Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре:

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"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду".

Переговоры Трампа и Путина 18 марта - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, 18 марта президент США Дональд Трамп созвонился с правителем РФ Владимиром Путиным. Отмечалось, что разговор длился более двух часов.

По итогам преговоров в Кремле сделали заявление, в котором отдельно сообщалось, что 19 марта Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175, а также что Россия "в качестве жеста доброй воли" передаст Украине 23 тяжело раненых украинских военнослужащих.

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