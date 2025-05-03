Расширение военной операции Израиля произойдет в момент, когда Нетаньяху сталкивается с давлением внутри страны и за рубежом.

Израиль готовится расширить свою военную операцию в Секторе Газа. Вероятно, уже в течение следующих нескольких дней страна начнет призывать десятки тысяч резервистов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что решение о расширении наземного присутствия было принято после заседания кабинета безопасности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которое состоялось 2 мая.

В агентстве подчеркнули, что расширение военной операции Израиля произойдет в момент, когда Нетаньяху сталкивается с давлением внутри страны и за рубежом. От премьер-министра Израиля ждут решительных шагов, которые помогут выйти из тупика в войне с ХАМАС.

Видео дня

Журналисты напомнили, что войска и военная техника Израиля заняли около трети территории Сектора Газа с тех пор, как в середине марта закончилось двухмесячное перемирие. По данным агентства, в это время Израиль блокировал предоставление гуманитарной помощи жителям этого региона.

ХАМАС же по-прежнему контролирует прибрежную полосу и удерживает 59 заложников, 24 из которых считаются живыми, отметили в агентстве. Их захватили во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

В агентстве добавили, что некоторые члены правящей коалиции Израиля, включая министра финансов Бецалеля Смотрича, недавно призывали Нетаньяху к военной эскалации в попытке уничтожить ХАМАС, даже если жизни заложников будут поставлены под угрозу. Тем не менее социальный опрос, недавно проведенный государственным изданием Kan News, показал, что многие израильтяне хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее, а заложников обменяли на заключенных палестинских боевиков.

Израиль не исключает возможность атаки на ядерные объекты Ирана

Ранее Reuters со ссылкой израильского чиновника и еще двух других собеседников, знакомых с вопросом, писало, что Израиль не исключает нападения на ядерные объекты Ирана в ближайшее время. Президент США Дональд Трамп говорил премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху, что Вашингтон пока не готов поддержать такое решение.

По словам источников, в последние месяцы Израиль предложил администрации Трампа несколько вариантов атаки на иранские объекты, в том числе некоторые из них - в конце весны и летом.

Вас также могут заинтересовать новости: