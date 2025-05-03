Известно, что россиян и белорусов, которые приезжают в Литву, также дополнительно проверяют на предмет угрозы нацбезопасности.

В Литве с 3 мая начал действовать закон, по которому россияне могут потерять свои виды на жительство, если будут часто посещать РФ и Беларусь. Об этом пишет LRT.

Отмечается, что граждане РФ теперь будут терять разрешение на постоянное проживание в Литве, если без уважительных причин будут ездить в страну-агрессора и Беларусь чаще, чем один раз в три месяца.

Такие правила не касаются поездок по объективным причинам, а также когда граждане являются членами экипажа или команды в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, или осуществляют международные грузовые и пассажирские перевозки в или из стран ЕС, или же транзитом через Литву.

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В то же время в Департаменте миграции сообщили, что по состоянию на 1 апреля 2025 года вид на жительство в Литве имели 14 652 гражданина России.

"Закон "Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины" приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских и национальных виз от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда Министерство иностранных дел выступает посредником, а также не принимает заявления на получение разрешений на временное проживание от россиян в Литве, за исключением тех, кто имеет действительную шенгенскую или национальную визу, вид на жительство в Литве или в другом государстве ЕС", - напомнили в LRT.

В издании также добавили, что россиян и белорусов, которые приезжают в Литву, дополнительно проверяют на предмет угрозы нацбезопасности, общественному порядку, государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям.

"Им также запрещено ввозить в Литву или вывозить из Литвы украинские гривны, а импорт сельскохозяйственной продукции и кормов, происходящих из России или Беларуси, запрещен. Согласно закону, россиянам, которые не имеют вида на жительство в Литве, запрещено покупать недвижимость в Литве", - отметили в материале.

Известно, что такой закон впервые был принят в Литве в 2023 году. Его целью является показать поддержку Украины и ограничить определенные права граждан России и Беларуси.

Такие ограничения действуют до мая 2026 года.

Граница Литвы с Россией - последние новости

Как писал УНИАН, Литва усиливает контроль над границей с Россией с помощью вертолета. Отмечается, что вертолет будет использоваться для усиления контроля за поездами, которые направляются в Калининградскую область и из нее. В Минобороны страны отметили, что такое решение было принято, ведь в Литве появились новые угрозы и вызовы на фоне изменения ситуации в сфере безопасности.

В то же время президент Литвы Гинатас Науседа сообщал, что его страна готовится к вероятному наступлению России до 2030 года. Он отметил, что в течение следующих 4-5 лет в стране будут активно создавать подразделения, которые обеспечат всем необходимым для отражения возможной агрессии.

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