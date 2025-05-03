Политики отменили свои встречи и планы.

Президент Сербии Александр Вучич прервал свою поездку в США из-за болезни, сейчас он находится в больнице. Об этом сообщает РТС ("Радио и телевидение Сербии").

Известно, что 1 мая Вучич провел встречу во Флориде с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Также президент планировал провести еще несколько встреч с американскими республиканцами, однако заболел и вернулся в Сербию по рекомендациям врачей.

Уже по прибытии из Штатов 3 мая Вучича госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде, где его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич.

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В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже отменил свои планы. Об этом пишут Denník N и TVnoviny.

В частности политик отменил участие в торжествах по случаю Дня труда 1 мая в Словакии и в установлении майского дерева в Вельки-Залуже.

По словам представителя партии Фицо Smer, депутата Яна Рихтера, премьер-министр Словакии "физически и психически здоров".

Он не рассказал, почему Фицо не пришел на программу празднования 1 мая, но высказал предположение:

"Возможно, это связано с тем, что приближается 15 мая (день покушения на Фицо год назад - УНИАН), возможно, это психологическая проблема, что он начинает осознавать, что все это могло произойти".

Однако депутат заявил, что визит Фицо в Москву на парад к 9 мая до сих пор в силе.

Рихтер подтвердил, что поездка Фицо в Москву на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны 9 мая все еще действительна.

Парад в Москве 9 мая - что известно

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что Вучич поедет на парад в Москву 9 мая, несмотря на предупреждение ЕС. Также президент Сербии заявил, что одна из воинских частей страны примет участие в параде. По его словам, Сербия впервые участвует в "совместной" организации парада.

В то же время Роберт Фицо подчеркнул, что поедет на парад в Москву 9 мая, ведь никто не может указывать ему, куда он должен или не должен ездить.

"Я поеду в Москву, чтобы почтить память тысяч солдат Красной Армии, погибших при освобождении Словакии. А также миллионам других жертв нацистского произвола. Точно так же, как я отдал дань памяти жертвам высадки в Нормандии, или высадки на Тихом океане, или я поеду отдать дань уважения пилотам RAF2, - сказал политик.

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