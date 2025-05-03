Братья признались, что уже несколько лет живут с болезнью, которую невозможно вылечить до конца.

Участники украинской группы Ziferblat, которые представят Украину на "Евровидении-2025", впервые рассказали о своей болезни, с которой живут уже несколько лет. Сначала заболевание диагностировали у гитариста Валентина Лещинского, а затем его обнаружили и у солиста Даниила Лещинского.

В интервью для Рамины Эсхакзай Валентин признался, что о диагнозе он узнал в юном возрасте. Он не стал раскрывать точное название болезни, но указал, что у него есть проблемы с функционированием кишечника. По его словам, из-за этого часто ему сложно потреблять пищу и жить нормальной жизнью. Точный диагноз врачи не сразу установили. Это стало возможным только после прохождением гитаристом колоноскопии - медицинская процедура, во время которой медик осматривает и оценивает состояние толстой кишки с помощью зонда.

"У меня есть хроническая болезнь, связанная с кишечником. В определенных стадиях это буквально состояние на грани жизни и смерти. На самом деле это может быть вопрос двух минут, если что-то пойдет не так из-за каких-то внешних факторов. Ты не можешь нормально функционировать: не спишь, не ешь. Точнее, есть можешь, но каждый прием пищи вызывает сильную боль. Долго не могли поставить мне диагноз. Мне сделали колоноскопию - без анестезии. Я думал, что не выдержу. Это было ужасно", - вспомнил Лещинский.

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После обследования выяснилось, что музыканту необходима срочная госпитализация, поскольку у него было тотальное поражение кишечника. Тогда артист потерял немало килограммов, из-за чего его внешний вид ухудшился. Однако сейчас его болезнь перешла в стадию ремиссии, и он не испытывает на себе ее симптомов уже восемь лет.

"Нужна была срочная госпитализация. Я был в критическом состоянии. Если сейчас вешу 64-65 кг, то тогда весил 51-52. Для меня это был почти концлагерь. Я лег в больницу и пролежал там две недели. После выписки быстро пошел на поправку. Но эта болезнь - хроническая. Ее нельзя вылечить. Она не исчезает и периодически напоминает о себе", - рассказал Валентин.

Через два года болезнь обнаружили у Даниила. Однако он не так быстро оправился от нее, как брат. Солист признался, что до сих пор ощущает на себе последствия заболевания. Его часто упрекают в сети пользователи за его худобу и бледное лицо, намекая на проблемы со здоровьем. Певец говорит, что его возмущают такие комментарии, и он не понимает, для чего люди пишут ему это.

"Ужасная ситуация. С ним это первым произошло. Я уже сел в ожидании, что со мной что-то подобное произойдет. Валя с этой болезнью справился как рыцарь, остался на коне довольно быстро", - добавил Даниил.

Напомним, ранее участник Ziferblat не общается со своими детьми и рассказал почему. Валентин Лещинский признался, что у него напряженные отношения с экс-супругой, которая запрещает ему видеться с сыном и дочерью. По его словам, он еще ни разу не встречался с мальчиком вживую.

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