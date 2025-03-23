Переговоры проходили в Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии закончилась встреча делегаций Украины и США, посвященная мирному урегулированию войны с РФ. Об этом в своем Фейсбук сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, разговор был "конструктивным и содержательным". В частности стороны обсудили "ключевые вопросы", среди которых была и энергетическая отрасль.

"Задача Президента Украины Владимира Зеленского - достижение достойного и длительного мира для нашего государства и людей, а значит для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью", - написал он.

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Переговоры в Саудовской Аравии

Как писал УНИАН, на встречу с американцами на этот раз приехали специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компонент.

Советник президента США Майкл Уолтц перед этим в интервью журналистам рассказал, что Вашингтон будет добиваться пошаговой деэскалации войны в Украине. Сначала попытаются добиться моратория на удары по энергетике, а затем постепенно и полного прекращения огня.

Спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф недавно выразил убеждение, что уже в ближайшие недели удастся добиться 30-дневного перемирия на фронте.

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