Из заставки Playstation исчез главный герой LittleBigPlanet, что заставило фанатов волноваться

Пропажу героя заметили в недавнем фильме по Until Dawn.

Сэкбой, один из самых обаятельных и узнаваемых героев Playstation, неожиданно исчез из вступительной заставки PlayStation Productions в фильме Until Dawn, и это сразу вызвало тревогу у фанатов LittleBigPlanet. Ещё в прошлом году, перед фильмом Gran Turismo, он был там на привычном месте рядом с другими иконами Sony.

Кажется, Playstation потихоньку задвигает LittleBigPlanet в дальний ящик. В обновлённой заставке теперь нет ни намёка на Сэкбоя, зато всё чаще мелькает Astro Bot, новый любимчик Sony, который собирает награды и активно используется как неофициальный талисман бренда.

Напомним, в прошлом году Sony убрала LittleBigPlanet 3 из Playstation Store. Студия Media Molecule, автор LittleBigPlanet, тогда заявила: "Эта игра сформировала нас как студию. Мы навсегда останемся благодарны ей и вдохновлённому ей сообществу".

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Но и у самой студии сейчас не лучшие времена: реструктуризация, увольнения, закрытие поддержки Dreams. Сейчас Media Molecule работает над новой игрой, которую курирует Джон Бич, бывший ведущий дизайнер, ставший креативным директором после ухода сооснователя студии Марка Хили.

Ранее мы рассказывали, что Playstation показала новый геймплей Crimson Desert, красивой экшен-RPG в духе "Ведьмака 3".

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