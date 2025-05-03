Командир одного из самых известных подразделений дроноводов ожидает на фронте сплошную "килл-зону" шириной до 40 километров.

Роль беспилотников на поле боя продолжает усиливаться. Вероятно, уже этим летом боевые действия будут вестись почти исключительно дронами. Такой прогноз озвучил в своем Телеграмм-канале командир 414-й Отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, вся работа по огневому поражению противника "очень скоро, еще этим летом" замкнется на дронах. Это создаст "мертвую зону" или "килл-зону" на передовой, которая растянется на 15-20 км в обе стороны. Бровди убежден, что это сделает практически невозможным передвижение личного состава и техники в указанной зоне.

"Нам следует это осознавать. Стиснуть зубы, грызть врага непрерывно, рационально используя ресурс пилотов, их обеспечение и компетентное применение. Без тотального контроля воздуха дронами пехоты не останется. Мы знаем, что делать. Вопрос только - все ли адекватно оценивают угрозу", - отметил комбриг.

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Ситуация на фронте: оружие

Как писал УНИАН, в последнее время российские войска начали применять на фронте кустарно сделанные наземные дроны-камикадзе, слепленные из детских гиробордов. Их используют для дистанционного подрыва украинских укреплений. Учитывая низкую себестоимость такого дрона, это решение врага может оказаться очень опасным для Сил обороны.

Также мы рассказывали об успешном применении на фронте французских самоходных пушек Caesar. Они показали себя как очень надежное и простое в эксплуатации оружие. Не в последнюю очередь благодаря этому потери САУ Caesar оказались минимальными за почти три года использования.

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