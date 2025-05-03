Путин стремительно теряет видимость дипломатической поддержки накануне важной для него даты.

Индия понизила уровень представительства своей делегации, которая посетит Москву на 9 мая. Об этом сообщает издание India Today.

Так, министр обороны страны Раджнатх Сингх не поедет на московский парад, как предполагалось. Ожидается, что вместо него делегацию от Индии возглавит его заместитель.

Отмечается, что еще раньше планировалось, что в Москву поедет лично премьер-министр Индии Нарендра Моди, но этот вариант отпал первым.

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"Изменение планов связано с текущей напряженной ситуацией [в отношениях с Пакистаном], когда чиновники предпочитают оставаться в Индии. Несмотря на это, Индия стремится сохранить важность индийско-российских связей, отправив своего представителя", - говорится в сообщении.

Иностранные гости убегают с московского парада до его начала

Как писал УНИАН, в конце апреля российский диктатор предложил трехдневное перемирие на 8-10 мая в связи с ежегодной вспышкой "победобесия" в России. В частности планируется военный парад в Москве, на который пригласили ряд иностранных гостей.

Украина не поддержала идею "парадного перемирия" и отказалась гарантировать безопасность иностранных гостей, которые приедут в Москву.

На этом фоне стало известно, что президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменили свои планы на поездку в Москву. Оба сослались на неожиданные проблемы со здоровьем.

Интересно, что осенью президент Бразилии так же отменил свой визит на саммит БРИКС в России, сославшись на больную голову.

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