Многие из этих змей не представляют угрозы для здоровья человека, впрочем есть и такие, которых стоит остерегаться.

В Украине начался сезон активности пресмыкающихся, в том числе и змей. В Минздраве предупредили, что в нашей стране обитают три вида ядовитых змей, от которых стоит держаться подальше.

"Многие из них не представляют угрозы для здоровья человека, впрочем есть и такие, которых стоит остерегаться", - отметили в министерстве.

По данным Минздрава, в Украине обитают такие виды ядовитых змей:

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Гадюка обыкновенная - самая распространенная, встречается в Полесье, Карпатах, иногда в лесостепной зоне. Этот вид выделяется характерной зигзагообразной полосой на спине;

Гадюка степная - редкий вид змей, занесенный в Красную книгу Украины. Чаще всего обитает в степной зоне, в частности в заповедниках юга Украины. Имеет зигзагообразную полосу на спине.

Гадюка Никольского - темная, почти черная змея, занесенная в Красную книгу Украины. Живет в лесостепи на северо-востоке Украины.

В Минздраве поделились, что чаще всего эти змеи не нападают на людей, а пытаются убежать. Поэтому в случае их обнаружения не стоит делать резких движений.

Отмечается, что яд этих змей обычно не представляет угрозы жизни. Тем не менее если укус получил ребенок или человек, склонный к аллергии, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.

В Украине начался сезон клещей - что важно знать

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что в нашей стране начался так называемый "сезон клещей". Отмечается, что они все чаще кусают людей.

В Министерстве здравоохранения рекомендуют воздержаться от прогулок в лесах. Также там призвали помнить об угрозе мин.

Помимо этого, стоит позаботиться о правильном выборе одежды. Убедитесь, что она плотно прилегает к телу. Хорошим выбором будет светлый с длинными рукавами и штанинами. А если вы собрались в лес, лучше еще и заправить штаны в носки.

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