Все больше геймеров переходят на видеокарты 4000-ой серии GeForce.

Магазин Steam ежемесячно публикует статистику по оборудованию пользователей площадки. Эти данные нам интересны тем, что позволяют узнать, на каком ПК играет большинство геймеров в мире в настоящий момент.

По состоянию на апрель самой популярной видеокартой среди геймеров является мобильная GeForce RTX 4060 с долей 4,79%. На втором месте располагается GeForce RTX 3060 (установлена в 4,57% ПК), а десктопный вариант RTX 4060 замыкает тройку с долей 4,35%.

Чарт, как обычно, состоит почти полностью из видеокарт NVIDIA. Также большая часть геймеров по-прежнему использует видеокарты с 8 ГБайт видеопамяти. Хотя за прошедший месяц их доля сократилась на 1,27% и теперь составляет 34,25%. Вместе с этим наблюдается рост популярности карт с 16 ГБ VRAM.

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Если смотреть статистику по количеству ядер, то самыми распространенными являются 6-ядерные решения. Такие "камни" стоят в 31,05% компьютеров. На втором месте 8-ядерные с долей 23,5%, а на третьем – 4-ядерные.

В целом, самая распространенная игровая ПК-сборка в 2025 году включает в себя 6-ядерный процессор с частотой 2,3-2,69 ГГц, видеокарту GeForce RTX 4060 Laptop / RTX 3060, 16 ГБ ОЗУ, 1 ТБ накопителя и монитор разрешением 1080р. А наибольшей популярностью среди операционных систем сейчас пользуется Windows 11.

Напомним, Microsoft повысила цены на все свои консоли, аксессуары и даже игры. Самая дешевая версия Xbox Series S теперь будет стоить $380 (было $300), а самая дешевая Series X обойдется в $550 (было $450).

Ранее обозреватели назвали лучшие связки процессора и видеокарты для игрового ПК в 2025 году. Список разбит для разных бюджетов и ожидаемого качества графики: 1080р, 2К или 4К.

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