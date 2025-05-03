Заместитель Уолтца Алекс Вонг остается в Совете национальной безопасности США.

Белый дом предлагал бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Уолтцу сразу несколько новых должностей после его увольнения. В итоге он решил выбрать должность посла США в ООН, пишет CBS News со ссылкой на источники.

Отмечается, что Уолтцу в разговоре с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс предложили несколько должностей послов, в том числе должность посла в Саудовской Аравии. После раздумий он выбрал должность посла в ООН.

По словам источников, 2 мая должно было стать последним днем работы Уолтца в Белом доме, поскольку обязанности советнику президента США по национальной безопасности временно исполняет госсекретарь Марко Рубио. В издании подчеркнули, что они уже встретились, чтобы начать передачу полномочий.

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Источники рассказали журналистам, что заместитель Уолтца Алекс Вонг остается в Совете национальной безопасности США. Вопрос о его уходе обсуждался, но в администрации президента США Дональда Трампа настояли, что он очень помог в переходном периоде.

В издании отметили, что Трамп считает должность в Саудовской Аравии важной, из-за чего подходит к ней избирательно. По словам источников, президент США обратился к нескольким людям, включая бывшего старшего советника Белого дома Джареда Кушнера, с просьбой назвать имена возможных кандидатов.

Увольнение Майкла Уолтца - что известно

Ранее в Fox News писали, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и другие сотрудники уволены из Совета национальной безопасности. Один из источников CBS, знакомый с ситуацией в Совете национальной безопасности, сказал, что президент США Дональд Трамп счел, что с "Сигналгейта" прошло достаточно времени, чтобы отставку Уолца и Вонга можно было представить как реорганизацию.

По данным Politico главный претендент на должность советника Трампа по нацбезопасности - это Стив Уиткофф, переговорщик с Россией и Ираном.

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