15-минутный разговор стал результатом двухмесячных дипломатических усилий Украины и Европы.

Короткая встреча в Ватикане на прошлой неделе, вероятно, спасла отношения президентов Украины и США. Ее успех не в последнюю очередь заключался в том, что Зеленский и Трамп разговаривали тет-а-тет без присутствия помощников, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что украинский лидер искал возможность нормализовать отношения с американским коллегой с той самой катастрофической ссоры в Овальном кабинете в конце февраля. По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, 15-минутная встреча в прошлую субботу, вероятно, примирившая двух политиков, была лишь отчасти спланированной, поскольку имела значительную долю спонтанности.

Европейские союзники Украины несколько недель активно работали над тем, чтобы устранить раскол между Киевом и Вашингтоном. Церемония прощания с Франциском стала очередной возможностью для этого.

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Президент Франции Эммануэль Макрон начал разговор с президентом США, когда мировые лидеры собрались в базилике перед похоронами.

"Мы должны быть гораздо жестче с русскими", — сказал Макрон Трампу. Затем подошел Зеленский, и он и Трамп договорились поговорить. Один стул, предназначенный для переводчика, был убран, потому что Зеленский предпочел поговорить с Трампом один на один, позже рассказал Макрон.

На знаменитых фотографиях этой встречи Зеленского с Трампом видно, как двое мужчин, наклонившись и придвинувшись ближе друг к другу, увлеченно беседуют.

"Лучшее в этой встрече то, что на ней были только они двое. Это просто вопрос завышенного самолюбия людей, которые находятся рядом с ними. Если там присутствует Уиткофф, Вэнс — все искажается", – заявил автору публикации бывший советник Зеленского Игорь Новиков.

Хотя еще рано говорить о том, насколько сильно эта встреча повлияла на отношения двух президентов, определенный оптимизм она вселяет. Оба – и Зеленский, и Трамп – называли ее очень полезной и положительной. А президент США после нее даже высказал необычно резкую критику в адрес Путина. Однако Трамп до сих пор не ввел новых санкций против России, вопреки обещаниям, и продолжает время от времени критиковать Зеленского.

Зеленский и Трамп: последние заявления

Как писал УНИАН, Зеленский назвал разговор с Трампом в Ватикане "лучшим из всех, что у нас когда-либо были". Он выразил уверенность, что после этой встречи Трамп начал смотреть на ситуацию по-другому. Он также подчеркнул, что формат "тет-а-тет" оказался очень удачным.

В свою очередь Трамп назвал свою встречу с президентом Украины перед похоронами Папы Римского "моментом утешения". Некоторые обозреватели расценили это как то, что Трамп изменил свое мнение относительно лидеров Украины и России.

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