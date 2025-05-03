Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что официальный Будапешт блокирует процесс вступления нашего государства в ЕС.

По его словам, украинский лидер должен смириться с мыслью о том, что все венгры имеют право высказать свое мнение относительно ускоренного вступления Украины в ЕС.

"Потому что факт остается фактом: Украина хочет присоединиться к интеграции, членом которой мы являемся, а не наоборот... Поэтому и тон голоса в Киеве должен быть выбран соответствующий...", - подчеркнул Сийярто.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский резко обратился к Орбану относительно вступления Украины в ЕС. По словам главы государства, 70% граждан Венгрии выступают за вступление нашего государства в Европейский Союз, тогда как премьер-министр этой страны блокирует такой путь из-за своих политических целей.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проголосовал против членства Украины в ЕС на референдуме, который провели в стране. Он отметил, что вступление Украины в Европейский Союз разрушит венгерскую экономику.

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