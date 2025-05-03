Сейчас Ubisoft планирует 9 игр по франшизе.

Ubisoft, похоже, окончательно решила доить франшизу Assassin’s Creed до последней капли, по крайней мере, ближайшие шесть лет для этой серии уже расписаны, и планы выглядят одновременно грандиозно и немного безумно.

После сдвига релиза Assassin’s Creed Shadows и странных сделок с Tencent, напомним, у Ubisoft теперь новое совместное подразделение с китайским гигантом, роадмап серии чуть съехал.

Но всё же журналист Том Хендерсон из Insider Gaming вытащил на свет актуальный дорожный план: если всё пойдёт по графику, нас ждут 9 новых игр, это две больших RPG, два ремейка, два компактных проекта, два мультиплеерных и одна мобилка.

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Вот как сейчас выглядит план Ubisoft:

Jade - мобильная игра, действие которой разворачивается в Китае. Судя по всему, именно она выйдет следующей.

Invictus - мультиплеерный проект в духе Fall Guys, где 16 игроков соревнуются в сессиях. Если игра выстрелит, Ubisoft планирует поддерживать её 5 лет.

Obsidian - ремейк Black Flag, полностью на новом движке Anvil. Должен выйти примерно одновременно с Invictus.

Hexe - мрачная игра про ведьм (ранее фигурировала под кодом Neo). Выйдет после завершения поддержки Shadows (около двух лет DLC). Для Hexe запланирован один год поддержки.

Scarlet - следующая крупная RPG после Shadows и Hexe. В производстве. Есть догадки, что это тот самый проект Nebula, действие которого разворачивается в Индии, Средиземноморье и империи ацтеков.

Stardust - второй ремейк. Выйдет после Obsidian, но точных данных о том, какую игру переделывают, пока нет.

Emerald - ещё один мультиплеерный проект, запланированный сразу после Stardust. Есть версия, что это переработанный Raid или Echoes. Один из них, по слухам, уже отменили.

RPG3 - третий крупный ролевой проект. Пока без кода, студии и темы, но стоит в графике после окончания поддержки Scarlet (то есть не раньше 2029).

Remake3 - ещё один ремейк, который выйдет через год после RPG3, ориентировочно в районе 2031 года.

Assassin’s Creed для Netflix под кодом Mask почти наверняка отменён.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft анонсировала новую игру по Might and Magic, но есть очень большой нюанс. Это будет Web3 стратегия с возможностью сохранить свою колоду карт в формате NFT.

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