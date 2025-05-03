Ubisoft, похоже, окончательно решила доить франшизу Assassin’s Creed до последней капли, по крайней мере, ближайшие шесть лет для этой серии уже расписаны, и планы выглядят одновременно грандиозно и немного безумно.
После сдвига релиза Assassin’s Creed Shadows и странных сделок с Tencent, напомним, у Ubisoft теперь новое совместное подразделение с китайским гигантом, роадмап серии чуть съехал.
Но всё же журналист Том Хендерсон из Insider Gaming вытащил на свет актуальный дорожный план: если всё пойдёт по графику, нас ждут 9 новых игр, это две больших RPG, два ремейка, два компактных проекта, два мультиплеерных и одна мобилка.
Вот как сейчас выглядит план Ubisoft:
- Jade - мобильная игра, действие которой разворачивается в Китае. Судя по всему, именно она выйдет следующей.
- Invictus - мультиплеерный проект в духе Fall Guys, где 16 игроков соревнуются в сессиях. Если игра выстрелит, Ubisoft планирует поддерживать её 5 лет.
- Obsidian - ремейк Black Flag, полностью на новом движке Anvil. Должен выйти примерно одновременно с Invictus.
- Hexe - мрачная игра про ведьм (ранее фигурировала под кодом Neo). Выйдет после завершения поддержки Shadows (около двух лет DLC). Для Hexe запланирован один год поддержки.
- Scarlet - следующая крупная RPG после Shadows и Hexe. В производстве. Есть догадки, что это тот самый проект Nebula, действие которого разворачивается в Индии, Средиземноморье и империи ацтеков.
- Stardust - второй ремейк. Выйдет после Obsidian, но точных данных о том, какую игру переделывают, пока нет.
- Emerald - ещё один мультиплеерный проект, запланированный сразу после Stardust. Есть версия, что это переработанный Raid или Echoes. Один из них, по слухам, уже отменили.
- RPG3 - третий крупный ролевой проект. Пока без кода, студии и темы, но стоит в графике после окончания поддержки Scarlet (то есть не раньше 2029).
- Remake3 - ещё один ремейк, который выйдет через год после RPG3, ориентировочно в районе 2031 года.
- Assassin’s Creed для Netflix под кодом Mask почти наверняка отменён.
Ранее мы рассказывали, что Ubisoft анонсировала новую игру по Might and Magic, но есть очень большой нюанс. Это будет Web3 стратегия с возможностью сохранить свою колоду карт в формате NFT.