Для защиты от дронов надо создать эшелонированную оборону, увеличив количество мобильных групп.

Значительное увеличение численности ударных дронов, которыми РФ все чаще атакует населенные пункты Украины, из-за этого несут еще большую угрозу, чем баллистические ракеты.

Об этом капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук заявил на ютуб-канале "МЫ-УКРАИНА".

Он отметил, что наиболее опасными целями для нашей ПВО, самыми сложными, является баллистика, в частности "Искандеры". По словам Лакийчука, проблема эта действительно большая, однако за ней мы не видим значительно более серьезную.

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"Но баллистики у россиян не так много... А вот "шахеды"... - это "дешевка", которых выпускается сотни, тысячи. На конец лета прошлого года около 500-600 единиц они запускали по нашей территории. На начало этого года, где-то февраль-март, эта цифра достигла в среднем 2000 "шахедов" в месяц", - сказал специалист.

По его словам, сейчас россияне планируют путем увеличения экспорта из Ирана и собственного производства значительно увеличить наличие своих ударных беспилотников и ежемесячно запускать по Украине 5000 "шахедов". Он объясняет, что попадание баллистической ракеты - "50 на 50" - ее или сбили, или нет. Однако, когда вместо одной ракеты летит сотня "шахедов", у врага есть больше шансов на попадание. Как пояснил Лакийчук, даже если из 100 уничтожено 80 дронов, два десятка уцелевших достигают своей цели и причиняют большую беду.

"И здесь помешать, кажется ничем. Но на самом деле пути есть. И эти пути - простые варианты, которые мы можем реализовать самостоятельно, без наших партнеров, союзников. Во-первых, это увеличение плотности противовоздушной обороны. Именно мобильных групп, которые борются против этих "шахедов" на маршрутах их движения, создание такой эшелонированной системы", - считает эксперт.

По его словам, сейчас в борьбе с "шахедами" привлечены силы противовоздушной обороны Воздушных сил, мобильные группы территориальной обороны с переносными зенитно-ракетными комплексами и пулеметно-пушечным вооружением и добровольческие формирования территориальных общин, особенно в приграничных районах. Как пояснил Лакийчук, эти добровольцы не являются военнослужащими - они днем работают на своей основной работе, а ночью выходят на охоту на "шахедов". Такая плотность, которая была ранее наработана, была приемлемой, когда на Украину ежемесячно прилетало до 1 тыс. дронов, но сейчас их численность увеличилась в разы и эта "система" требует совершенствования.

"То есть, нужно создание эшелонированной системы, увеличение координации между группами, увеличение технических возможностей - пикапы, пулеметы, пушки... Увеличение количества людей", - добавил Лакийчук.

Война в Украине - другие новости

Как писал УНИАН, оккупационная армия РФ все чаще атакует города Украины большим количеством ударных дронов, что приводит к ужасным последствиям: гибели людей и разрушениям гражданской инфраструктуры, жилых домов.

В частности, враг атаковал "шахедами" Харьков, где 47 человек получили ранения - под ударом оказались 4 района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили.

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