Какой церковный праздник отмечают верующие 4 мая по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

4 мая по новому церковному календарю чтут память мученицы Пелагии, а также вспоминают святых жен-мироносиц. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 4 мая (17 мая по старому стилю) - день памяти мученицы Пелагии.

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Пелагия жила в III веке, в Тарсе (Малая Азия), была знатного рода и очень красива. Однажды Пелагия услышала проповедь о Христе и решила посвятить жизнь Богу. Но сын императора Диоклетиана сделал предложение девушке и получил отказ: "Я уже обручилась с Сыном Божиим, Царем Бессмертным".

Парень был в гневе, но решил, что девушка передумает. Однако этого не случилось: Пелагия приняла крещение и тогда же обрела дар исцеления, вернув зрение своим внезавно ослепшим слугам. Мать Пелагии, узнав о крещении дочери, сильно разгневалась, а императорский сын покончил с собой.

Пелагею доставили к царю для наказания, но император, увидев девушку, решил сам жениться на ней. Когда Пелагея отказала и ему, девушку отправили на казнь в открытый огонь. По преданию, ее тело растаяло, как масло, и разлилось, как благовонное миро, а весь город наполнился благоуханием.

Мощи святой захоронили на холме, а во времена царствования императора Константина над ними построили церковь.

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4 мая - день святых жен-мироносиц, которые стали первыми очевидцами воскресения Христа. Их ежегодно вспоминают в третью неделю по Пасхе.

Эти женщины посвятили себя служению Христу - они были рядом с Иисусом в минуты распятия, поддерживали Деву Марию и следовали за телом Господа до гробницы. По преданию, их было много, но в Писании упоминается семь - святая Мария Клеопова, родственница Иосифа Обручника, святая Иоанна, супруга Хузы, домоправителя царя Ирода, сестры Марфа и Мария, которые вместе со своим братом Лазарем были друзьями Христа, святая Мария Магдалина, святые Сусанна и Саломия.

После распятия Христа женщины пришли к пещере, где находилось тело Иисуса, чтобы умастить его благовонным маслом - миром (отсюда и название - "мироносицы"). Но оказалось, что гробница пуста, а позже они увидели воскресшего Иисуса.

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Мария Магдалина пришла к апостолам и воскликнула: "Христос Воскрес!". Она же положила начало традиции преподносить красные яйца. Согласно преданию, весть о воскрешении Христа она принесла императору Тиберию - и в знак уважения преподнесла яйцо (с пустыми руками идти было нельзя). Правитель не поверил Марии и сказал: "Это также невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное" - в тот же миг яйцо покраснело.

День жен-мироносиц считается праздником всех женщин-христианок, а верующие называют его "женским днем".

Какой церковный праздник 4 мая по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти епископа Януария, священномученика Прокула и других мучеников. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 4 мая

В народе 4 мая - праздник Пелагея-Заступница. Приметы этого дня говорят о том, какой будет погода:

утро без росы - погода скоро поменяется;

кукушка поет - к хорошей погоде;

день пасмурный выдался - начнутся затяжные дожди.

Также сегодня наблюдают за майскими жуками - если их очень много, то будет засуха.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 4 мая не следует ругаться, ссориться, церковь порицает лень, жадность, зависть, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует отказывать в помощи и в милостыне, если есть возможность помочь.

Что можно делать 4 мая

Святая Пелагея считается покровительницей всех невинно обиженных. В этот день нужно обязательно помочь тому, кого обидели, кто нуждается в помощи, накормить голодных, бездомных животных.

В храмах в день жен-мироносиц проходят праздничные богослужения, принято поздравлять женщин, дарить им цветы, благодарить за труд, заботу и гармонию в семье. Главной в этот день считается бабушка или мама.

Наши предки называли праздник жен-мироносиц "Бабья неделя" - женщины собирались на посиделки, готовили пироги, блины, налистники, угощали соседей и знакомых.

Согласно приметам, все добро сделанное сегодня, вернется в двойном размере, а год будет хлебным и сытным.

Кто отмечает день ангела 4 мая

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Климент, Кирилл, Никита, Пелагея, Никифор, Флориан.

По старому стилю день ангела у Алексея, Александра, Дениса, Ивана, Кондратия, Николая, Федора, Януария и Якова.

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