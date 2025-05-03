Сейчас известно, что в системе противовоздушной обороны Москвы есть большие проблемы.

Удары по гражданским не являются стратегией Украины, в отличие от России. Поэтому не стоит ожидать украинской атаки на парад в Москве 9 мая. Об этом заявил военный эксперт Андрей Крамаров в эфире Radio NV.

Он отметил, что есть другой удобный момент для поражения скопления военных сил в Москве, стянутых для парада.

"Это не стратегия Украины бить по гражданским людям, как это делает Россия. Но есть 8 мая. Перед парадом проводится так называемая генеральная репетиция. Вот если бы на эту генеральную репетицию удалось ударить, это было бы просто прекрасно", - сказал он.

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Поскольку репетиции охраняются и часто проводят их под утро или ночью, то гражданских не должно быть рядом, отмечает аналитик.

"В это время улицы довольно свободны и там гражданских людей почти нет", - пояснил Крамаров.

Тем более, подчеркнул он, говорят, что есть большие проблемы в системе противовоздушной обороны Москвы, которую перед этим парадом как раз установили.

"Мне бы очень хотелось, чтобы наше Главное управление разведки получило данные этого отчета", - добавил эксперт.

Ситуация с московским парадом на 9 мая

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии на 9 мая. При этом глава государства также отметил, что "Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая".

Как сообщали СМИ, на парад в Москву на 9 мая собирались приехать лидеры отдельных стран. Но сегодня стало известно, что президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которые должны были ехать на парад в Москву, внезапно заболели.

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