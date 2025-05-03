Специалисты создали инфографику, с помощью которой продемонстрировали, какой музыки украинцы сейчас слушают больше.

В Украине, даже несмотря на полномасштабную войну, продолжают слушать песни российских артистов, которые поддерживают путинский режим и нападение оккупантов. Известно немало случаев, когда русскоязычные треки лидировали в украинских чартах благодаря частым прослушиваниям наших граждан. Стало известно, какую часть от всех прослушиваний сейчас занимает музыка РФ на стриминговых сервисах.

В апреле этого года самую высокую долю российских песен по количеству прослушиваний зафиксировано в Apple Music (30%). В то же время даже такая большая доля не дает россиянам лидировать на платформе. Украинские артисты со своим творчеством уверенно вытесняют их и получили 39% прослушиваний, пишет Telegram-канал UA War Infographics.

На других сервисах, в частности, Spotify и YouTube количество прослушиваний ниже. На первой платформе оно составляет 24%, а на второй - всего 10%. Украинские песни тем временем собрали в апреле на YouTube 68% пользователей, а на Spotify - 64%.

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Такая статистика является довольно положительной, поскольку еще в марте эти показатели были меньше. Это свидетельствует о том, что украинцы постепенно отказываются от российского контента и переходят на украинский. Тогда 55% из списка самого популярного на YouTube Music составляли украинские композиции на украинском языке, а российские получили 18%.

Отметим, что прослушивание песен на стриминговых сервисах монетизируется. То есть, российские артисты получают средства с украинцев и таким образом финансово поддерживают оккупантов, платя налоги в РФ.

К слову, в прошлом месяце россияне несколько раз попадали на первые места музыкальных чартов в Украине. В частности, одним из таких был трек "Homay" группы Ay Yola, которая публично поддерживает войну и помогает оккупантам.

Ранее рэпер из России Алишер Моргенштерн возглавил рейтинг на Spotify и на Apple Music. Тогда сразу пять его песен заняли первые места в чартах.

До этого пропагандистский трек "Да, я русский" занял второе место в чарте на Spotify. В песне артист "Наверное поэт" высмеивает американцев и прославляет политику Кремля. Последний случай был совсем недавно с песней "Fake ID". Тогда трек россиян Kizaru и Icegergert занял первое место на платформе Spotify в "Топ-50 Украина".

Напомним, ранее Дорофеева вытеснила россиян с первых мест в музыкальных чартах в Украине. Ее новый трек, который должен был выйти еще в 2021-м, уже несколько дней подряд лидирует на Apple Music и YouTube. Речь идет о композиции "Fenomenal", которая получила новое звучание на украинском и стала популярной за считанные часы после релиза.

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