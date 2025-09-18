Селезнев отметил, что железнодорожные узлы, станции, железнодорожные мосты, тоннели - все это находится в сфере особого внимания со стороны вражеской армии.

Россияне ударами по железнодорожной инфраструктуре Украины пытаются если не полностью остановить, то серьезно замедлить движение военных эшелонов.

Об этом в интервью "Фабрике новостей" сказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев. "Несмотря на то, что есть другие альтернативные варианты поставки всего того, что нужно на поле боя, все же на железную дорогу приходится львиная доля крупных военных перевозок", - пояснил Селезнев.

Он детализировал, что например, обычный грузовик может за раз перевезти 30 тонн военных грузов, а железнодорожный эшелон почти 5 000 тонн.

"Цифры несопоставимы и соответственно при таких условиях перевозки большого количества вооружения, военной техники, передислокация большого количества личного состава с походными, все это ложится на железнодорожное сообщение", - пояснил эксперт.

Именно поэтому, считает Селезнев, железнодорожные узлы, станции, железнодорожные мосты, тоннели - все это находится в сфере особого, пристального внимания со стороны вражеской армии.

"Это лишь вопрос времени, когда эти атаки возобновятся и враг будет пытаться наносить удары именно по этим инфраструктурным объектам", - сказал он.

"Для врага крайне важно, если не полностью разрушить, то серьезно замедлить движение военных эшелонов, которые идут по территории нашей страны", - отметил он.

По словам Селезнева и в российских Z-пабликах пропагандисты кричат, почему до сих пор российская авиация и ракетчики не разрушили все мосты, соединяющие левый и правый берег Днепра, так как очевидно, что железнодорожными путями сообщения осуществляется перемещение тех грузов военного значения, которые обеспечивают потребности ВСУ.

Он отметил, что россиянам непросто разрушить украинские мосты ракетами. "Вспомним сколько ракетных и дроновых атак было на железнодорожный мост в районе Затоки, Белгороднистровского лимана. Но тем не менее враг до сих пор не смог разрушить наше железнодорожное сообщение на этом, относительно прозрачном, как для российских дронов и ракет участке", - отметил Селезнев.

Удары РФ по железной дороге

Как сообщал УНИАН, в последнее время участились удары России по инфраструктуре "Укрзализныци". В частности этой ночью враг атаковал объекты железной дороги в Миргородском районе. В результате там возникли пожары, известно об одном травмированном человеке.

В "Укрзализныце" сообщали, что из-за ночного обстрела региона произошло обесточивание нескольких участков, были задействованы резервные тепловозы. Отмечается, что несколько пассажирских поездов задерживаются в пути из-за атаки.

В ночь на 17 сентября россияне также совершили атаку на железную дорогу Украины. В "УЗ" сообщили, что враг нанес комплексную атаку по подстанциям. Из-за отключения электроэнергии двигались с задержкой поезда днепровского направления.

Комментируя ряд предыдущих обстрелов председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сказал, что РФ начала волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру и массированно атакует ключевые узловые станции. Примерами являются атаки на станцию Лозовую, на станцию Синельниково, на станцию Казатин, отметил он. Также под удар попадают энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы.

Военный аналитик Андрей Крамаров предполагает также, что россияне атакуют железнодорожные станции на территориях Украины, которые находятся под угрозой оккупации, чтобы не позволить гражданским выехать.

