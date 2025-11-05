В Украине дорожают молочные продукты: сколько стоят молоко, кефир, творог и сметана

Все цены в среднем на 20% выше, чем в прошлом году.

Увеличение расходов на электроэнергию удерживает цены на большинство молочных продуктов в Украине на высоком уровне. При этом из-за снижения покупательной способности потребителей падает спрос на свежую молочную продукцию.

Об этом говорится в новом отчете аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

Среди базовых молочных продуктов - сметана, кефир и, собственно, само молоко - большинство подорожало за месяц в пределах 1-3%. Только пастеризованное молоко жирностью до 2,6% в пленке подешевело на 1% (средняя цена 47,61 грн/кг).

Такое же молоко в пластиковой бутылке прибавило в стоимости 1,7% (средняя цена 66,52 грн/кг). Сметана жирностью 15% в пленке (150,45 грн/кг) подорожала на 1%, а в стаканах (189,99 грн/кг) - на 1,5%.

Более быстрыми темпами дорожает в бутылках, чем в пленке, и кефир. Так, кефир жирностью 2,5% в пленке (средняя цена 57,16 грн/кг) прибавил 1% своей стоимости, а в пластиковой бутылке (78,92 грн/кг) - уже 3%.

Несколько потеряли в цене йогурт питьевой жирностью от 1,6% до 2,8% - он подешевел на 1,1% (114,49 грн/кг) - и творог кисломолочный жирностью 9% - цена меньше на 2% (288,91 грн/кг).

Стоимость сливочного масла жирностью от 72,5% до 73% почти не изменилась. Оно стоит в среднем 588,8 грн/кг (+0,4%).

Среди сыров подорожали сыр Украинский жирностью 50% - на 2,2% до средней цены 603,46 грн/кг, сыр Голландский жирностью 45% - на 1,5% до 598,44 грн/кг и моцарелла жирностью 45% от украинских сыроделов - на 3% до 622,52 грн/кг.

Сразу 4% стоимости потеряла украинская Гауда жирностью 45% - в среднем ее продают сейчас по 563,26 грн/кг. Это самое большое ценовое колебание на рынке молочных продуктов.

За год в процентном эквиваленте наиболее существенно выросли цены на украинский сыр Маасдам жирностью 45% - до 740,57 грн/кг. Это +31% к прошлогодним ценам.

Цены на молочную группу товаров в Украине

Согласно прогнозам, стоимость молочных продуктов может вырасти на 4-5% уже в ближайшее время. Из-за войны многие хозяйства сокращают поголовье коров - ежегодно животных становится меньше на 6-7%. Поэтому сокращение предложения сырого молока может стимулировать рост цен.

В то же время, несмотря на стабильность цены, в Украине складывается тревожная ситуация со сливочным маслом. Изготавливать его невыгодно, поэтому заводы вынуждены идти на сокращение или полную остановку его производства. Ожидания на облегчение дел после пересмотра квот в ЕС себя не оправдали.

