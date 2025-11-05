Астролог дал прогноз для каждого представителя зодиакального круга.

Эзотерики говорят, что когда полнолуние наступает, все переворачивается с ног на голову. Так и в этот раз - Луна Охотника в знаке Тельца повлияет сферу денег, имущества, стабильности. Однако для каждого человека ситуация сложится по-своему - узнайте, какой прогноз на 2025 год для знаков Зодиака, а точнее - на период активности полной луны.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Чем уникально полнолуние в Тельце 2025 - мнение астролога

Таролог, астролог Anton Tarology на своем аккаунте в TikTok дал прогноз для знаков Зодиака на завтра, а также рассказал, что будет с каждым представителем зодиакального круга до 20 ноября. По его мнению, сфера финансов и судьбоносные события выходят на первый план, когда полнолуние оказывается в Тельце.

Эксперт отметил, что полнолуние - это всегда кульминация, ясность, финал, завершение определенных процессов, скорее всего, в повседневной "рутинной" жизни, но учитывая конфигурацию, которая будет происходить на небе в этот период, полнолуние в Тельце окажется максимально весомым для многих людей.

Anton Tarology говорит, что Телец - это всегда про фундаментальность, стабильность, материальное положение, самоценность, самооценку, питание, также этот знак влияет на партнерские семейные отношения, а также взаимодействие с родственниками.

Для того чтобы правильно понять будущие события, таролог рекомендует вспомнить, что происходило в вашей жизни в той сфере, которую затронет полнолуние в Тельце, в период с 27 апреля 2025 года по 12 мая 2025 года. В этот период, говорит эксперт, было Новолуние - что-то зарождалось, а теперь будет завершение тех процессов. Кроме того, с 5 по 20 ноября человек должен внутренне переродиться, изменить свои ценности и мышление или жизненную позицию в контексте судьбоносных кармических ситуаций, которые будут приходить - придется выйти из зоны комфорта.

Астролог объяснил, что все события в период активности полнолуния - это благоприятный дар свыше, который вам необходим, чтобы вырасти над собой, даже если вам с человеческой точки зрения кажется, что они не положительные, а отрицательные. Позже вы поймете, почему все это было к лучшему.

Прогноз для знаков Зодиака до 20 ноября - астро и таро диагностика

Эзотерик сделал прогноз для знаков Зодиака на неделю, даже две вперед - до двадцатого ноября и сказал, что его обязательно нужно изучать не только по Солнцу, но и по Асценденту, а также учитывать, где у вас в натальной карте при рождении стояла Луна - все эти три позиции влияют знак и отыгрывают очень важную роль.

Овен

Таролог говорит, что Овнам полная луна принесет завершение в финансовой сфере. Это может быть перемена финансового статуса (надбавка, смена работы). Также возможны завершения финансовых обязательств - выплата кредита, отказ от помощи семье, пересмотр своих трат или, наоборот, новые инвестиции, кредиты. Будут затронуты вопросы самооценки - как человек к себе относится, как он хочет себя проявлять в обществе, особенно в партнерских и семейных отношениях. Кроме того, возможны изменения в пищевых привычках.

При этом, на картах Таро для Овнов выпала Двойка Кубков - Anton Tarology объяснил, что представители знака могут получить финансовую поддержку от других людей, возврат долга, сделки, договоренности, а в личной жизни - повышение самооценки.

Телец

Тельцам так же, как и Овнам, стоит ждать премий, повышений зарплаты, надбавок. Также с 5 по 20 ноября возможны новые отношения, переход из одного статуса в другой или расставание. В любом случае, один этап закончится - начнется другой. Земным Тельцам полнолуние принесет новые ценности - представители знака, по словам таролога, начнут думать о том, кто они, с кем живут, для чего делают те или иные вещи, куда тратят деньги и так далее. Кроме того, полная луна повлияет и на здоровье - если были проблемы или ожидание решения ситуации, то теперь вы получите ясность. Вероятно, с 5 по 20 ноября изменится даже характер - вы станете как будто бы другим человеком.

В качестве совета Тельцам выпала карта Маг - это старший аркан, который символизирует начало чего-то нового. Anton Tarology предположил, что события могут затронуть сферу образования и обучения, сулят встречу с кем-то, обретение новых связей, а также выход на новый уровень в личных отношениях.

Близнецы

Полнолуние для Близнецов отыграется в секторе тайн гороскопа. Вероятно, представители знака получат информацию, которая раньше была скрыта, и поставят точку в каком-то вопросе. Также для Близнецов отыграются вопросы эмиграции и решение проблем с документами за границей. С 5 по 20 ноября воздушный знак будет заниматься самопознанием, определяя свой путь в жизни и ценности. Возможен рост в финансовой сфере, выход из зоны комфорта, преодоление внутренних психологических блоков. Также, по мнению эксперта, Близнецы могут поставить точку в вопросах зависимостей, вредных привычек, решить проблемы с хроническими заболеваниями.

На картах Таро выпал Туз Мечей и Король Пентаклей на дне колоды - Anton Tarology говорит, что, с одной стороны, это может означать раскрытие тайны какого-то мужчины Девы, Козерога или Тельца, с другой - новые возможности, связи, завершение каких-то отношений или проектов.

Рак

Раки в период с 5 по 20 ноября, говорит астролог, будут выходить из зоны дискомфорта и определяться с планами на будущее. Все то, что вы планировали полгода назад, теперь реализуется. Кроме того, полнолуние повлияет на отношения с людьми - с одними Раки закончат общение, с другими - перейдут на новый уровень. Любые вопросы, которые вы начали решать в апреле-мае 2025 года, в ноябре разрешатся окончательно. Также на поверхность всплывут вопросы медийности - или представители знака решат удалиться из социальных сетей, или, наоборот, начнут активно их вести и обретут популярность. Возможны покупка\продажа техники.

Карта-совет для Раков - Туз Мечей. По мнению Anton Tarology, это может говорить о принятии решений, а также указывать на окончательное завершение кармических сценариев. Возможны знакомства в интернете и реальной жизни.

Лев

Для Львов полнолуние в Тельце 2025 повлияет на карьеру в первую очередь - повышение, смена работы, рост зарплаты, обретение ясности, в какой профессии развиваться. Придет ясность в плане статуса - это могут быть личные отношения, статус эмигранта, статус на работе, в целом, любая сфера, где положение Льва может измениться. Anton Tarology говорит, что, скорее всего, самые явные перемены будут происходить именно в секторе карьеры.

В раскладе выпала карта 10 Кубков и 6 Мечей - эксперт утверждает, что это карты перемен и партнерства. Может проиграться как счастливое знакомство, радостные события, рождение ребенка, женитьба и другие благоприятные события в семейной жизни.

Дева

Скорее всего, считает астролог, Девы почувствуют перемены в сфере партнерских отношений и финансов. С мертвой точки также сдвинутся все дела, связанные с документами, юриспруденцией, путешествиями, переездами, официальными отношениями. В первую очередь это касается задокументированных взаимоотношений - брак, партнеры в бизнесе или работе. Кроме того, Девы могут изменить свой статус - пожениться, съехаться с партнером, договориться о прибыльной сделке в рамках карьеры. Возможен пересмотр ценностей в отношениях - представители знака начнут менять свои отношения и свой взгляд на них. Если присутствует общение с иностранцем, оно будет окончено или перейдет на новый уровень.

Карта-совет для Дев - Рыцарь Кубков. Anton Tarology трактует ее как знакомство с иностранцем, новые связи, обретенные в поездках, подарки, получение результатов, исполнение желаний, например, в сфере образования или карьеры.

Весы

Полная луна для Весов повлияет на финансовый сектор, но в центре внимания окажутся не ваши деньги, а чужие. Таролог считает, что это может отыграться как завершение денежной помощи, возврат долга Весам, обретение ясности в вопросах кредитов, рассрочек. Кроме того, Anton Tarology предупреждает, что могут быть проверки от налоговой, обязательные выплаты. Также эксперт сказал о наследстве, решении вопросов, связанных с оформлением документов и получении денег. Некоторые представители знака могут начать заниматься эзотерикой. В личных отношениях обретение ясности - завершение некомфортных связей или переход на новый уровень, но только если эти отношения "легкие", то есть, несерьезные.

Из колоды таролог достал карту Короля Пентаклей и Колесо Фортуны. Астролог предположил серьезные судьбоносные перемены в финансовой сфере, удачный риск, смена работы, общение с мужчиной земных знаков Зодиака, поездки и путешествия.

Скорпион

Представители водной стихии почувствуют перемены в личных отношениях. Они могут быть положительными - совместное проживание, свадьба, развитие союза, так и негативными - расставание, ссора. Также возможна ясность в материальных вопросах, которые "тянутся" с апреля-мая 2025 года. Скорпионы могут оказаться в ситуации, где тот, с кем они познакомились полгода назад, теперь проявится с романтическими чувствами, таким образом закончится период одиночества. В работе возможен рост количества клиентов и дохода - для тех представителей знака, кто работает на себя.

Карта-совет для Скорпионов - Рыцарь Жезлов, который указывает на активности, знакомства, новые начинания, спонтанные поступки. Динамика в решении финансовых вопросов, путешествия, знакомства в отпуске, мысли о своей зоне комфорта и самоценности.

Стрелец

Полнолуние в Тельце для Стрельцов затронет работу и служение другим людям. Те процессы, которые начались в апреле-мае 2025 года, завершатся с 5 по 20 ноября. Окончание проекта, увольнение, повышение в должности или в зарплате. Возможна смена позиционирования себя. Anton Tarology считает, что также будут актуальными вопросы здоровья - если искали врача, то найдете его, если проходили лечение, то оно завершится удачно, если худели - увидите результат. Кроме того, возможны любые события, связанные с питомцами - Стрельцы будут принимать решения, которые повлияют на домашних животных и их жизнь. Важные перемены наступят и в сфере домашнего уюта и недвижимости - ремонты, покупка вещей в дом, переезд, смена обстановки.

Огненным Стрельцам выпала карта Пятерки Кубков - карта утраты. Таролог считает, что это может быть связано со здоровьем. Если что-то беспокоило полгода назад, то с 5 по 20 ноября оно проявится. Второй вариант - выход из депрессии, позиции жертвы, самоисцеление.

Козерог

Представители земной стихии под влиянием полнолуния будут принимать решения в сфере личных отношений и финансов. Это могут быть как расставания, так и сближения, переоценка ценностей. Также актуализируются вопросы, связанные с детьми - рождение, перевод ребенка в другую школу, переезд, обучение и так далее. Кроме того, Козероги пересмотрят свои увлечения и хобби, то, что приносит им удовольствие. Многие представители знака обретут новые возможности для приятного проведения досуга.

Карта-совет для Козерогов - Семерка Жезлов. Могут быть ограничения в общении с любимым человеком или ребенком, знакомство с новым человеком, трудности в коммуникации с партнером, невозможность встречи.

Водолей

Полнолуние влияет на семейные отношения Водолеев, особенно - с мамой и папой. Нужно обратить внимание на события, которые начались полгода назад - теперь все будет решено. Также период с 5 по 20 ноября может затронуть и личные отношения с любимым человеком, в любом случае, Водолеи будут разбираться именно в семейных делах. Кроме того, представители знака посмотрят на партнера другими глазами и начнут пересматривать свои ценности. Anton Tarology добавил, что появится ясность в вопросах недвижимости и ремонта, для некоторых - переезда и жизни в другой стране.

Из колоды выпала Девятка Пентаклей для Водолеев. По словам таролога, она указывает на инвестиции, работу на дому, дополнительный заработок, финансовую помощь близким. Главный акцент - на деньгах, можете начать фокусироваться на себе и тратить на себя, на свои нужды.

Рыбы

Для Рыб в период с 5 по 20 ноября особенно актуальными будут вопросы коммуникации с людьми, окружения, друзей, семьи. Любые конфликтные ситуации, появившиеся полгода назад, разрешатся в положительную или отрицательную сторону. Возможен возврат долга, изменение формата взаимоотношений с людьми. Работа с документами, решение бюрократических вопросов, получение образования, завершение обучения или его начало, путешествия и поездки. Некоторые представители знака будут разбираться с машиной - покупать, продавать, чинить.

Карта-совет для Рыб - Страшный Суд. Anton Tarology трактует ее как завершение тяжелого периода и выход на более качественный уровень. Прежде всего, это может коснуться общения с людьми (если завершение - к лучшему), смены психологических установок, разрешение кармической ситуации. Важно в этот период искать выход, посмотрев на ситуации под другим углом.

