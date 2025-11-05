Неправильное использование одних медицинских принадлежностей приводит к серьезным последствиям.

Из-за российской агрессии против Украины десятки тысяч украинских воинов возвращаются с фронта с ампутациями, и многие из них будут нуждаться в помощи в течение всей жизни. Но не все такие ампутации являются следствием прямых ранений, полученных на передовой, пишет The Telegraph.

Главный военный хирург Украины заявил, что до четверти таких ампутаций являются следствием неправильного использования простых медицинских принадлежностей. Речь о жгутах.

Действующая медицинская доктрина Украины базируется на опыте США и их союзников по оказанию помощи раненым в Ираке и Афганистане. Однако она не соответствует характеру нынешней войны.

"Когда в 2022 году произошло полномасштабное вторжение России, все американские тактические рекомендации по оказанию помощи раненым в бою (TCCC) были переведены на украинский язык. Но они были написаны для другой войны", – пояснил капитан Ром Стивенс, бывший врач ВМС США, который регулярно работает волонтером в Украине.

По его словам, он собственными глазами видел последствия неправильного использования жгутов и их длительного ношения непосредственно в Украине. Есть большое количество ампутаций среди молодых здоровых мужчин:

"Я видел большое количество случаев ампутации верхних конечностей у молодых мужчин, которые в остальном были здоровы – обеих ног, а иногда и обеих рук. Часто протезы не подходят, поскольку ампутация была проведена очень высоко".

Как эта ситуация будет влиять на Украину в будущем

Масштабы ампутаций среди мужчин трудоспособного возраста будут иметь далеко идущие последствия и влиять не на одно поколение, добавляют авторы материала.

Бывший хирург-консультант и медик британской армии Эдди Чалонер говорит, что "все в Украине пострадали от этого конфликта и будут страдать от него в течение десятилетий, экономически, психологически и социально".

При этом он отметил, что большое количество бойцов, которые защищают Украину, – это мобилизованные.

"Государство приказало им явиться на службу и рисковать своей жизнью, чтобы защитить идею Украины как суверенного государства. Поэтому когда граждане соглашаются выполнить эту часть соглашения, неписаный договор предусматривает, что государство позаботится о них, если они понесут ущерб, будь то психологический или физический", – отметил Чалонер.

По его словам, нарушение "условий" такого договора может иметь серьезные последствия:

"История показывает, что в предыдущих конфликтах, например, в Первой мировой войне, военнослужащие с инвалидностью как политическая лоббистская группа были очень влиятельными после Первой мировой войны. И я не вижу никаких причин, почему на этот раз должно быть иначе".

Как война в Украине отражается на здоровье украинцев

Недавно The Telegraph опубликовало большой материал, в котором рассказало о стремительном росте количества инсультов у украинцев. С начала полномасштабного вторжения РФ их количество выросло на 16%, и это при том, что количество населения существенно сократилось.

В некоторых прифронтовых районах показатель увеличился аж на 60%. Один из самых больших показателей приходится на Харьковскую область.

