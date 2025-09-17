Часть поездов задерживается на 3-4 часа.

Российские оккупанты в ночь на 17 сентября произвели очередную комплексную атаку на железную дорогу Украины, заявил председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.

"Из-за отключений электроэнергии будут задержки поездов днепровского направления (в частности, № 86/72 Львов–Запорожье – Павлоград; № 85/71 Запорожье, Павлоград – Львов, № 75 Киев–Кривой Рог, № 80 Львов–Днепр, могут добавиться и другие", - заявил он в Facebook.

По словам Перцовского, наготове уже находятся резервные тепловозы, поэтому "УЗ" будет стараться минимизировать задержки.

Видео дня

Обновлено. 06:50. Враг нанес комплексную атаку по подстанциям, сообщили в "УЗ". "Наблюдаются задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направлений. Часть рейсов следует изменёнными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов. Ряд поездов наши диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения", - сообщили в Telegram перевозчика.

Также "Укрзализныця" упомянула ситуацию с международными стыковками в Перемышле и в Хелме. "Мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидание поездов и ускоренный пограничный контроль", - пишут там.

Ситуация с пригородными поездами

"Укрзализныця" дополнительно озвучила в Telegram информацию о повреждении энергетической инфраструктуры в результате вражеского обстрела. Поэтому в Кировоградской области, в частности, было изменено движение пригородных поездов. Отменены и изменены множество рейсов и маршрутов.

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что РФ хочет разрушить ключевые узловые станции. Примерами являются атаки на станцию Лозовую, на станцию Синельниково, на станцию Казатин. Когда ключевые узловые станции под атакой, "Укрзализныце" приходится менять графики курсирования поездов.

Кроме того, мы рассказывали про обстрел железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области, из-за которой ряд поездов задерживался аж до 7 часов.

Вас также могут заинтересовать новости: