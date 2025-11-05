Обозреватели жестко прошлись по сериалу "Все честно", поставив нулевые оценки.

Американская звезда Ким Кардашьян попала под значительный шквал критики после выхода сериала "Все честно", в котором она сыграла главную роль юриста.

Как сообщает Variety, на днях вышли первые три эпизода юридической драмы "Все честно", которую уже успели назвать "худшей за всю историю телевидения". В ней рассказывается о команде адвокаток, специализирующихся на теме разводов. Они открывают собственную практику в Лос-Анджелесе, пытаясь изменить систему права.

Кроме Кардашьян, в 10-серийном сериале также сыграли Наоми Уоттс, Ниси Нэш-Беттс, Теяна Тейлор, Сара Полсон и Гленн Клоуз.

Все честно - отзывы

Несмотря на попытки создать феминистическую историю, создатели сериала громко провалились, получив ужасные отзывы с нулевыми оценками. В частности, издание The Times жестко прошлось по новой драме "Все честно" и актерской игре Ким Кардашьян.

"Молодец, Ким, у тебя, видимо, достаточно большое эго, чтобы сниматься в том, что вполне может быть худшей телевизионной драмой всех времен. Поскольку "Все честно" настолько плох, что это даже не приятно. Это должна быть феминистическая байка о вдохновенных адвокатах, которые мстят жестоким богачам, но на самом деле это безвкусица и отвратительный памятник той самой жадности и тщеславию, против которой он якобы направлен", - написал Бен Доуэлл.

В рецензии The Guardian отмечается, что режиссер сериала Райан Мерфи пересек черту и создал действительно ужасный проект.

"Я не знала, что еще можно создать телевизионный продукт настолько плохого качества. Я считала, что существует некий базовый уровень, который не позволит любому произведению искусства опуститься ниже определенного стандарта. Но я ошибалась. Новый сериал Райана Мерфи "Все честно" с Ким Кардашян - ужасен", - подчеркнула Люси Манган.

К слову, Ким Кардашьян не только сыграла главную роль в скандальном сериале, но и стала исполнительным продюсером вместе со своей мамой Крис Дженнер.

Все честно - трейлер

Ранее под шквал критики попал популярный сериал Netflix - "Ведьмак".

