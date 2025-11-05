В 2027 году так или иначе режим временной защиты для украинцев в ЕС прекратит действие.

В Европе правые популисты любят рассказывать о необходимости депортировать украинских беженцев. Однако даже после окончания войны никаких массовых депортаций не будет, заявил в комментарии "Киев24" глава неправительственной организации "Офис миграционной политики" Василий Воскобойник.

"Никто не будет никого никуда возвращать. Будут создаваться условия, когда люди или добровольно остаются в той или иной стране Европы, или они будут добровольно возвращаться обратно в Украину. Кого-то физически депортировать или принуждать к возвращению в Украину - этого на самом деле происходить не будет", - заявил эксперт.

Воскобойник также отметил, что в марте 2027 года заканчивается срок действия специального режима временной защиты украинцев в ЕС, который был введен в 2022 году в связи с полномасштабным вторжением РФ.

"Действие возможностей для украинцев беспрепятственно находиться в Европе именно потому, что у нас идет война - это закончится", - сказал он.

Режим временной защиты для украинцев в ЕС

Как писал УНИАН, в июле Евросоюз продлил до 4 марта 2027 года режим временной защиты для украинцев.

Вместе с тем в ЕС, похоже, не планируют продлевать этот временный режим на следующие периоды, даже если война не закончится до марта 2027 года. В частности, уже разработаны рекомендации о том, как страны ЕС должны поступить с украинскими беженцами после этой даты.

